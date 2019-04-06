"Kandil ile uzlaşmak için kayyum dönemine çamur atıyorlar"

TUNCELİ (AA) - Tunceli Valisi ve eski Tunceli Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, "5 Nisan tarihinde Tunceli Belediye Başkanlığı görevine başlayan ve daha ilk günden kayyum dönemini hedef alan zihniyet bilmelidir ki kendisini tehdit eden Kandil ile uzlaşma çabasını kayyum dönemine çamur atarak sağlamaya çalışmaktadır." dedi.

Türkiye Komünist Partili (TKP) Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu'nun dün görevi devralmasından önce Tunceli Belediye Başkan Vekili olarak görev yapan Tunceli Valisi Tuncay Sonel, yaptığı açıklamada, yeni belediye yönetiminin dün görevine başladığını anımsattı.

Sonel, Maçoğlu'nun görevi devralırken yaptığı açıklamalara işaret ederek, şunları kaydetti:

"5 Nisan tarihinde Tunceli Belediye Başkanlığı görevine başlayan ve daha ilk günden kayyum dönemini hedef alan zihniyet bilmelidir ki kendisini tehdit eden Kandil ile uzlaşma çabasını kayyum dönemine çamur atarak sağlamaya çalışmaktadır. Biz teröre hizmet eden bir belediye devraldık. Şu an Tunceli'yi huzur şehri olmanın yanı sıra, herkesin imrendiği bir şehir haline getirdik. Tunceli’nin çehresi değişti."

Tunceli'de görevi sırasında önemli projeleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Sonel, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Kayyum öncesi 29 milyon TL borç var iken bu borcu görev yaptığımız dönem içinde 16 milyon liraya düşürdük. Ayrıca bu borcu düşürürken görev yaptığımız sürede 31,7 milyon lira kredi ile 625 milyon lira tutarında, yıllardır konuşulan ama yapılmayan projeleri hayata geçirdik. Dönem içerisinde yaptığımız yeni yatırımlar ile 12 milyon lira kira geliri sağlanırken, bunun yanı sıra 6 milyon TL değerinde de yeni araç filosunu şehrimize kazandırdık. Verdiğimiz rakamlar ve örnekler gösteriyor ki kayyum öncesi belediyenin tüm kaynaklarının şehirde yaşayanlara değil teröre gittiği ortada iken kaynaklar yöre insanımızın huzurlu bir kentte yaşamaları için kullanılmıştır. Şehirde yaşayan vatandaşlarımızın memnuniyeti bizler için önemlidir. Daha ilk günden çamur atılmasını kamuoyunun takdir ve vicdanına bırakıyoruz."

Sonel, 30 Haziran 2017'de devletin bölünmez bölünmez bütünlüğü ve milletin güvenliği çerçevesinde İçişleri Bakanlığınca kayyum olarak atandığını ifade ederek, "Belediye hizmetlerinin 'sosyal devlet' anlayışı çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerektiğinin bilincinde olarak görevimizi tamamlamış olmanın gururunu yaşadığımızı belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

Görev yaptığı 21 aylık sürede terörden, altyapıya, ulaşımdan, istihdama pek çok sorun ve ihtiyaçla devraldığı Tunceli Belediyesi hizmetlerini operasyonel ve çok yönlü hizmet anlayışıyla yerine getirdiğini dile getiren Vali Sonel, Tunceli'nin huzur ve güven, eğitim ve turizm şehrine dönüşmesi için önemli adımlar attıklarını belirtti.

- Tunceli istihdamda son sırada iken ilk sıralara yükseldi

Vali Sonel, kentte yaptıkları projelere değinerek, şöyle devam etti:

"Görüntü kirliliği içerisinde bulunan sahalar; ahşap yürüyüş ve bisiklet yolları, kır bahçeleri, iskele, spor sahaları, çocuk oyun alanları, plajlar, açık havuz ve toplam 200 bin metrekare peyzaj düzenlemesi yapılarak yaşanabilir mekanlara dönüştürülmüştür. İşsizliğin had safhada olduğu Tunceli’de açılan üç tekstil fabrikası ve bir özel çağrı merkeziyle, yüzlerce vatandaşımıza iş ve aş sağlanmış; fabrikalarda üretilen ürünlerin sekiz ülkeye ihracatı başlamış ve Tunceli istihdamda son sıralardan ilk sıralara yükselmiştir. Doğa, hava ve su sporları adına hiçbir etkinliğin olmadığı Tunceli'de ilk defa Türkiye Rafting Şampiyonası ve Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası gerçekleştirilmiştir. Munzur Nehri, alınan gondollar, gezi teknesi, sürat motoru ve su jeti ile canlandırılarak ulusal ve uluslararası düzeyde turizme açılmıştır."

Görüntü kirliliği yaratan eski kent meydanının 3 bin metrekarelik alanda ışıklandırılma ve peyzaj düzenlemesi yapılarak havuzlu, kafeli ve restoranlı Yeni Kent Meydanı'na dönüştürüldüğünü, şehir merkezinin estetik görünüme kavuşturulduğunu anlatan Sonel, yapıldığı günden beri yenilenmeyen, yağmur ve kar sularının sızması sonucu viraneye dönen Yeraltı Çarşısı'nın da yenilenen 85 mağazası ve en modern haliyle müşterilerine hizmet eden iş merkezine dönüştürüldüğünü vurguladı.

- Sokak, cadde ve kaldırımlar yepyeni görünüme kavuşturuldu

Sonel, karanlık, kaldırımları yıkık, yollarında tek bir bitkinin olmadığı kentteki refüj ve kaldırımların 9 kilometrelik lale motifli ışıklandırma ile yepyeni bir görünüme kavuşturulduğunu, muhtelif alanlarda 28 bin metrekarelik kilit taşı ve 32 bin metrekarelik bordür çalışması ile 16 bin metrelik engelli yürüyüş yolu yaptıklarını belirterek, "Asfalt yüzü görmemiş sokak ve caddelerde 950 bin metrekare sıcak asfalt çalışması yapılmıştır." ifadesini kullandı.

Kentteki sosyal projelere de değinen Sonel, şu bilgileri paylaştı:

"Evine sıcak yemek girmeyen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için aşevi kurularak bin ihtiyaç sahibi vatandaşımızın evine her gün sıcak yemek gönderilmiştir. Ailelerinin desteğiyle ayakta durmaya çalışan 1155 Tuncelili üniversite öğrencisine 1 milyon 848 lira burs imkanı sağlanmıştır. Harabe haldeki duraklar, klimalı, içerisinde kütüphanesi bulunan modern duraklara dönüştürülmüş; şehrin muhtelif alanlarına kitap dekorları yerleştirilmiştir. Eski, iş göremez durumda olan belediye araçları 6 milyon lira değerinde finişer, greyder, tır, otobüs, dorse, engelli minibüsü, yemek dağıtım minibüsü ve servis minibüsü alınarak yenilenmiş, araç filosu kurulmuştur. Yıllarca kazaların yaşandığı ve sürücüler için tehlike oluşturan Demiroluk Virajı genişletilerek olası kazalar engellenmiştir."

- Kadın, genç ve çocuklar unutulmadı

Sonel, belediye hizmetlerinde gençler ile çocukları da unutmadıklarını dile getirerek, "Çocukların oyun oynayacağı, gençlerin spor yapacağı alanları olmadığı için çeşitli mahallelerde 24 oyun parkı ve 6 semt sahası yapılmıştır. Bugüne kadar Tunceli dışına çıkma imkanı bulamayan 2019 çocuğumuz uçaklarla ülkemizin değişik yörelerine geziye gönderilmiştir. Vatandaşlarımızın sosyalleşeceği alanlar olmadığı için kadınlarımıza yönelik ücretsiz Kadın Yaşam Merkezi ve vatandaşlarımıza yönelik Millet Kıraathanesi kurulmuştur." açıklamasında bulundu.

Engelli, yetim, öksüzler ile sokak hayvanlarına da yönelik projeler yaptıklarını aktaran Sonel, harabe ve beton yığını halindeki söz konusu bölgelerin Çay Keyfi Sokağı ve Sanat Sokağı olarak yenilenip rengarenk şemsiyeli ve ahşap kaplama iş yerlerinden oluşan sokaklara dönüştürdüklerini söyledi.

Deplasmana gidecek otobüsü olmayan Dersim 62 Spor'a yepyeni otobüs hediye ettiklerini yeni bebek sahibi olanları ziyaret edip anneye çiçek, bebeğe altın hediye edip bebeklerin ilk 6 aylık ihtiyaç malzemelerini karşıladıklarını dile getiren Sonel, cebindeki paraya göre yemek yiyebilen, Munzur Üniversitesi öğrencisi 1062 öğrenciye yemek bursu verdiklerini kaydetti.

- Yaşlılar, şehit yakınları, gaziler ve muhtarların kapısı çalındı

Sonel, bugüne kadar kapısı çalınmamış 88 şehit ailesi, 55 gazi ve muhtarları ülkenin çeşitli yörelerine geziye gönderdiklerini, yalnız yaşayıp sağlık sorunlarından dolayı kendi ev işini yapamayan yaşlılara, evlerinde günlük temizlik ve kişisel bakım hizmeti verdiklerini aktardı. Çalışan anneler için 146 öğrenci kapasiteli kreş, 1-6 yaş arası çocuklara yönelik modern kreş ve gündüz bakımevi hizmete açtıklarını anlatan Sonel, kültürel etkinlikler yok denecek kadar az olan Tunceli’de her ay bir yazar, tiyatro ve konser etkinliği düzenlediklerini vurguladı.

- "Devletimizin şefkatini yöre halkına göstermeye çalıştık"

Oynayacak mekan bulamayacak çocuklar için özel olarak midilli ve pony cinsi atlar getirilerek "At Çiftliği" kurup çocuk sokağı inşa ettiklerini aktaran Sonel, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Tunceli’de kutsal kabul edilen Anafatma güzergahının 65 bin metrekare yeşil alan, piknik alanı ve 2 plaj yapımını içeren projesi hazırlanarak yapımına başlanmıştır. Doğal gaz altyapısı bulunmayan şehrimizin doğal gaz altyapısı inşaatı tamamlanmış, Tunceli’ye ilk kez doğal gaz verilmeye başlanmıştır. Tehlike arz eden metruk binalar yıkılarak yerine hayırseverlerimizce yapılacak kütüphane ve konferans salonu için projeler hazırlanmıştır. Devletimizin şefkatini ve merhametini, başta şehit ailelerimiz, gazilerimiz, yetim ve öksüz çocuklarımız, engeli olan vatandaşlarımız ve yaşlılarımız olmak üzere yöre halkımıza göstermeye çalıştık. Başta Cumhurbaşkanımızın ve bakanlarımızın katkılarıyla uzun yıllardır konuşulan fakat bir türlü hayata geçirilemeyen projeleri, biz fikriyle, takım ruhuyla, yerel imkanları en güzel şekilde kullanarak hayata geçirdik."



