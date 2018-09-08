Kandahar'da trafik kazası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afganistan’ın güneyindeki Kandahar şehrinde meydana gelen trafik kazasında en az 15 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin yaralandığı açıklandı.

NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Afganistan’ın Kabil-Herat karayolunda yolcu otobüsü ve kargo şirketine ait kamyonunun çarpışması sonucu en az 15 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Kazanın neden meydana geldiği ise henüz bilinmiyor. Kandahar Valiliği, hayatını kaybedenler arasında 3 kadın ve 3 çocuğun bulunduğunu aktardı. Ayrıca hastaneye kaldırılan yaralılar arasında da kadın ve çocukların bulunduğunu belirtti.