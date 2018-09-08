0553 313 94 23

Kandahar'da trafik kazası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afganistan'ın güneyinde bulunan Kandahar kentinde, Kabil-Herat karayolunda meydana gelen trafik kazası sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin de yaralandığı açıklandı.

08 Eylül 2018 Cumartesi 10:10
Kandahar'da trafik kazası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afganistan’ın güneyindeki Kandahar şehrinde meydana gelen trafik kazasında en az 15 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin yaralandığı açıklandı.

NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Afganistan’ın Kabil-Herat karayolunda yolcu otobüsü ve kargo şirketine ait kamyonunun çarpışması sonucu en az 15 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Kazanın neden meydana geldiği ise henüz bilinmiyor. Kandahar Valiliği, hayatını kaybedenler arasında 3 kadın ve 3 çocuğun bulunduğunu aktardı. Ayrıca hastaneye kaldırılan yaralılar arasında da kadın ve çocukların bulunduğunu belirtti.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 10:10
  1. Afganistan
  2. Kandahar
  3. trafik kazası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cami soyguncuları yakayı ele verdi
    1. Cami soyguncuları yakayı ele verdi
    2. Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman..
    3. Muharrem orucuna nasıl niyet edilir?
    4. Bolu'da kırmızı minibüs dehşeti! Polis..
    5. En düşük servis ücreti 235 TL
    6. Filipinler'de şiddetli deprem!
    7. PKK'nın İran kolu PJAK'a büyük darbe!
    8. EYT emeklilikte yaşa takılanların..
    9. İstanbul trafiğine 'cumartesi..
    10. 2'nci el araç satışında yeni dönem başla
    11. Gizli zamcılarla ahlaklı esnafı ayırın
    12. Ali Karahasanoğlu: Barış isteyen iki..
    13. İçişleri Bakanlığı: Artık selfie..
    14. Vestel ürünlerine Almanya’dan güven..
    15. Bakanlık'tan yeni altın hamlesi
    16. Mircea Lucescu: Gelecek için ısrarla..
    17. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:..
    18. Sırrı ortaya çıktı! Pepe'den personele..
    19. Lise 4. nakil yerleştirme sonuçları..
    20. Edirne'de FETÖ operasyonu: 2 kişi..
    Sağlık Bakanlığından herkesi ilgilendiren alkışlanacak uygulama! Tamamen ücretsiz
    Sağlık Bakanlığından herkesi ilgilendiren alkışlanacak uygulama! Tamamen ücretsiz
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Robert Koleji'ne 900 trilyon nereden geldi, nereye gidiyor?
    Robert Koleji'ne 900 trilyon nereden geldi, nereye gidiyor?
    Başkan Erdoğan'dan 'ateşkes' çağrısı!
    Başkan Erdoğan'dan 'ateşkes' çağrısı!

    Günün Karikatürü

    08 Eylül 2018
    Çok tehlikeli adım! PKK Suriye'de özerklik ilan etti...
    Çok tehlikeli adım! PKK Suriye'de özerklik ilan etti...
    DGS hemşirelik taban puanları 2018
    DGS hemşirelik taban puanları 2018