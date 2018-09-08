Kandahar'da trafik kazası! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Afganistan'ın güneyinde bulunan Kandahar kentinde, Kabil-Herat karayolunda meydana gelen trafik kazası sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin de yaralandığı açıklandı.08 Eylül 2018 Cumartesi 10:10
Afganistan’ın güneyindeki Kandahar şehrinde meydana gelen trafik kazasında en az 15 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin yaralandığı açıklandı.
NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR
Afganistan’ın Kabil-Herat karayolunda yolcu otobüsü ve kargo şirketine ait kamyonunun çarpışması sonucu en az 15 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Kazanın neden meydana geldiği ise henüz bilinmiyor. Kandahar Valiliği, hayatını kaybedenler arasında 3 kadın ve 3 çocuğun bulunduğunu aktardı. Ayrıca hastaneye kaldırılan yaralılar arasında da kadın ve çocukların bulunduğunu belirtti.
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