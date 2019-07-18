Kandahar’da Emniyet Müdürlüğüne bomba araçlı saldırı Afganistan’ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Emniyet Müdürlüğüne bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendi.

Afganistan’ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Emniyet Müdürlüğüne bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendi.

Kandahar’daki Polis Şefi Tadin Han yaptığı açıklamada, “Kandahar Emniyet Müdürlüğü’ne saldırı gerçekleştirildi” dedi. Han, saldırının ardından çatışma çıktığını ancak bölgenin kontrol altına aldığını ifade etti.

Saldırıda ölü veya yaralı ile ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

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