Kanbolat Görkem Arslan kimdir? Kanbolat Görkem Arslan Kuruluş Osman
Kanbolat Görkem Arslan Kuruluş Osman oyuncu kadrosuna dahil oldu. Yayınlandığı ilk bölümüyle reyting rekorları kıran Kuruluş Osman, 28. Bölüm ile yeni sezonu açıyor. Yeni sezonda oyuncu kadrosunu genişleten Kuruluş Osman’a Görkem Kanbolat Arslan da katıldı. Peki Kanbolat Görkem Arslan kimdir, nerelidir? Kanbolat Görkem Arslan hangi dizilerde oynadı? İşte Kuruluş Osman oyuncusu Kanbolat Görkem Arslan’ın hayatı, biyografisi.
Kanbolat Görkem Arslan, Kuruluş Osman oyuncu kadrosuna dahil oldu. Yayınlandığı ilk bölümüyle reyting rekorları kıran Kuruluş Osman, 28. Bölüm ile yeni sezonu açıyor. Yeni sezonda oyuncu kadrosunu genişleten Kuruluş Osman’a Görkem Kanbolat Arslan da katıldı.Görkem Kanbolat Arslan'ın Kuruluş Osman'da hangi karekteri oynayacağı 7 Ekim Çarşamba günü yeni sezon ilk bölümünün yayınlanmasıyla netlik kazanacaktır. Peki Kanbolat Görkem Arslan kimdir, nerelidir? Kanbolat Görkem Arslan hangi dizilerde oynadı? İşte Kuruluş Osman oyuncusu Kanbolat Görkem Arslan’ın hayatı, biyografisi.
Görkem Kanbolat Arslan kimdir?
Görkem Kanbolat Arslan, 4 Kasım 1980 tarihinde Düzce'de doğdu. Eğitimini Düzce’de tamamlayan Görkem Kanbolat Arslan, Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünü okudu. Televizyon ekranlarına ilk 2004 yılında yayınlanan Çemberimde Gül Oya dizisinde Korkut rolüyle izleyicinin karşısına çıkan Görkem Kanbolat Arslan, Hatırla Sevgili isimli dizisinde Mahir Çaya rolünü üstlendi. Poyraz Karayel dizisinde de oynayan Görkem Kanbolat Arslan, bu yapımda Sefer karekterini canlandırdı.
Görkem Kanbolat Arslan’ın oynadığı dizi ve filmler hangileri?