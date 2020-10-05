  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Biyografi Kanbolat Görkem Arslan kimdir? Kanbolat Görkem Arslan Kuruluş Osman
Biyografi

Kanbolat Görkem Arslan kimdir? Kanbolat Görkem Arslan Kuruluş Osman

Kanbolat Görkem Arslan Kuruluş Osman oyuncu kadrosuna dahil oldu. Yayınlandığı ilk bölümüyle reyting rekorları kıran Kuruluş Osman, 28. Bölüm ile yeni sezonu açıyor. Yeni sezonda oyuncu kadrosunu genişleten Kuruluş Osman’a Görkem Kanbolat Arslan da katıldı. Peki Kanbolat Görkem Arslan kimdir, nerelidir? Kanbolat Görkem Arslan hangi dizilerde oynadı? İşte Kuruluş Osman oyuncusu Kanbolat Görkem Arslan’ın hayatı, biyografisi.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 17:02:00 - 2020-10-05 17:02:45
Kanbolat Görkem Arslan kimdir? Kanbolat Görkem Arslan Kuruluş Osman

Kanbolat Görkem Arslan, Kuruluş Osman oyuncu kadrosuna dahil oldu. Yayınlandığı ilk bölümüyle reyting rekorları kıran Kuruluş Osman, 28. Bölüm ile yeni sezonu açıyor. Yeni sezonda oyuncu kadrosunu genişleten Kuruluş Osman’a Görkem Kanbolat Arslan da katıldı.Görkem Kanbolat Arslan'ın Kuruluş Osman'da hangi karekteri oynayacağı 7 Ekim Çarşamba günü yeni sezon ilk bölümünün yayınlanmasıyla netlik kazanacaktır. Peki Kanbolat Görkem Arslan kimdir, nerelidir? Kanbolat Görkem Arslan hangi dizilerde oynadı? İşte Kuruluş Osman oyuncusu Kanbolat Görkem Arslan’ın hayatı, biyografisi.

Görkem Kanbolat Arslan kimdir?

Görkem Kanbolat Arslan, 4 Kasım 1980 tarihinde Düzce'de doğdu. Eğitimini Düzce’de tamamlayan Görkem Kanbolat Arslan, Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünü okudu. Televizyon ekranlarına ilk  2004 yılında yayınlanan Çemberimde Gül Oya dizisinde Korkut rolüyle izleyicinin karşısına çıkan Görkem Kanbolat Arslan, Hatırla Sevgili isimli dizisinde Mahir Çaya rolünü üstlendi. Poyraz Karayel dizisinde de oynayan Görkem Kanbolat Arslan, bu yapımda Sefer karekterini canlandırdı. 

Görkem Kanbolat Arslan’ın oynadığı dizi ve filmler hangileri?

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koç’a FETÖ kıyağı
Siyaset

Koç’a FETÖ kıyağı

Namaz kılmak için işten atılan işçi yerine Koç şirketi lehine karar verilen davada FETÖ izi çıktı. 2015 yılında Koç Holding’e bağlı Gebze Ar..
Meteoroloji'den tüm yurda uyarı üstüne uyarı: Sarı kod, sağanak, toz fırtınası
Yaşam

Meteoroloji'den tüm yurda uyarı üstüne uyarı: Sarı kod, sağanak, toz fırtınası

Bugün, Rize il geneli ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıklayan Meteoroloji Genel Müdür..
HDP’li insan kaçakçısı yakalandı
Gündem

HDP’li insan kaçakçısı yakalandı

Van’da minibüste 2’si havasızlık ve sıkışmadan dolayı ölmüş 72 sığınmacı yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden birinin Özal..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay