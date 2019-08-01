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Kanar, Avrupa Şampiyonluğu için kolları sıvadı

Palandöken Belediyesi Spor Kulübünün genç eldiveni Enes Kanar, geçtiğimiz günlerde kazandığı Türkiye şampiyonluğu sevincini Gürcistan’da da yaşamak için yola çıktı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 09:43
Kanar, Avrupa Şampiyonluğu için kolları sıvadı

Palandöken Belediyesi Spor Kulübünün genç eldiveni Enes Kanar, geçtiğimiz günlerde kazandığı Türkiye şampiyonluğu sevincini Gürcistan’da da yaşamak için yola çıktı. Türkiye’yi Avrupa Şampiyonasında temsil edecek olan Kanar; “Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum” dedi.


Gümüşhane’de düzenlenen Türkiye Şampiyonasında, Türkiye şampiyonu olan Palandöken Belediyesi Spor Kulübü boksörlerinden Enes Kanar, Türkiye’yi temsil etmek için Gürcistan’a gitti. 46 kilogramda 570 sporcunun katıldığı ve Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon gibi güçlü rakiplerini üstün bir farkla yendiği turnuvada, Türkiye şampiyonu olmayı başaran genç sporcu Kanar, Gürcistan’ın Tiflis kentinde 02-12 Ağustos tarihleri arasında kadar gerçekleştirilecek olan Avrupa Şampiyonasında, Türkiye adına şampiyon olmak için kolları sıvadı. Kanar; “Bu turnuvada alnımızın akıyla şehrimizi temsil ettim. Önemli bir turnuvaydı. Çok güçlü rakiplerim vardı. Şimdi inşallah şehrimi nasıl temsil ettiysem, Gürcistan’da da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyorum” dedi.


Palandöken Spor Kulübü Başkanı Milli Takımlar Baş Antrenörü Gürkan Sönmez ise yaptığı değerlendirmede, “Hedefimiz Milli Takımlara daha çok sporcu kazandırmak. Enes kardeşimiz kulübümüz adına önemli bir başarıya imza atmıştır. Avrupa Şampiyonasında da ülkemiz için bu başarıya imza atacağına inancımız tamdır. Bizim amacımız, ülkemizi uluslararası platformlarda temsil edecek daha çok sporcu yetiştirmektir. Palandöken Spor Kulübü olarak bünyemizde bulunan branşlarda kısa sürede önemli mesafeler kat ettik. Sadece şehirlimizin sporcu merkezi değil ülkemiz adına yarışacak sporcuların yetiştiği bir kulüp haline gelecektir” diye konuştu.


Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar ise genç sporcuyu ve kulüp yönetimi tebrik etti. Başkan Sunar; “Palandöken Spor Kulübünden Enes kardeşimiz, Türkiye şampiyonu olarak bizleri gururlandırdı. Şimdi de ülkemizi temsil edecek. İnşallah aynı başarıyı kendisinden bekliyorum. Genç sporcumuzu ve ona emek veren hocalarımızı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 09:43
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