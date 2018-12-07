Kanalizasyonda 'havan topu mermisi' bulundu! Hemen güvenlik önlemi alındı
Antalya'nın Kepez ilçesinde yapılan kanalizasyon çalışması sırasında havan topu mermisi bulunmasıyla bölge güvenlik çemberine alındı.07 Aralık 2018 Cuma 16:11
Antalya'nın Kepez ilçesi Mazıdağı bölgesinde kanalizasyon çalışması yürüten belediye ekipleri, 10 metre derinlikte patlamamış havan topu mermisi buldu. Görevlilerin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.
Oldukça eski olduğu belirlenen havan topu mermisi, incelemenin ardından güvenli bir bölgeye götürülerek imha edildi.
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