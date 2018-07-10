0553 313 94 23

Kanalizasyonda bulunan bebeğin annesi tespit edildi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde dün belediye işçileri tarafından kanalizasyonda bulunan bebeğin annesini polis olaydan bir gün sonra tespit etti. Şüpheli olarak emniyete götürülen kadın bebeğini tuvalette düşürdüğünü ve durumu sonradan fark ettiğini söyledi.

10 Temmuz 2018 Salı 23:15
Kanalizasyonda bulunan bebeğin annesi tespit edildi

Ömerli Mahallesi’nde bulunan terfi istasyonu girişindeki çalışan belediye işçileri dün sabah temizlik yaptıkları kanalizasyon çıkışında bir bebek cesedi fark etti. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, savcılığın incelemesinin ardından bebeği Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı. 15 haftalık olduğu belirlenen bebek kesin ölüm sebebinin anlaşılması için polis tarafından adli tıp kurumuna gönderildi.

POLİS ÖZEL EKİP KURDU, ANNEYİ BULDU

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından olayın aydınlatılması için özel bir ekip kuruldu. Sabah saatlerinde ilçeye gelen özel ekipteki polisler hastane kayıtlarından düşük tehlikesi olan hamile kadınların listesini alarak inceleme başlattı. Yapılan çalışma sonrasında kendisine ulaşılan D.A.(27) 15 haftalık bebeğini düşürdüğü bilgisini verdi.

İddiaya göre D.A., 2-3 gün önce ağrıları artınca annesi N.K. (52) ile hastanenin acil servisine gitti. Burada tuvalete giden kadının kanaması başladı. Genç kadın düşük yaptığını fark etmezken, annesi de sifonu çekti. Hastanede ağrıları kesilen kadın bir süre sonra evine geri döndü.

Bebeğini düşürdüğünü sonradan fark eden kadın, çıkan haberler üzerine korkarak durumu kimseye bildiremedi. Yaşananlardan büyük üzüntü duyan talihsiz kadın yakınlarına uzun süredir eşi T.A. (33) ile bebek beklediklerini ancak talihsizlik sonucu bebeğini düşürdüğünü söyledi. Genç kadının adli tıpta yapılacak incelemenin ardından 15 haftalıkken düşürdüğü bebeğini alıp mezara defnetmek istediği öğrenildi.

D.A. ile annesi N.K. emniyette alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, savcılığın olayla ilgili olarak başlattığı soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 23:15
  1. Zonguldak
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çarpıcı iddia: Irak ordusu çekildi, PKK Sincar'a konuşlandı!
    1. Çarpıcı iddia: Irak ordusu çekildi,..
    2. Erdoğan'ın yemin töreni Arap basınında!
    3. Kanalizasyonda bulunan bebeğin annesi..
    4. 40’lı yaşların üzerindekiler için en..
    5. Ardahan'da silahlı kavga: 2 kişi yaralı
    6. Zonguldak’ta kanalizasyonda bulunan..
    7. Malezya halkı ülkeleri için 36 milyon..
    8. Gebelikte aşerme neden olur?
    9. Alıcı ve Berke Özer Fenerbahçe'de
    10. Polis yaşlı çiftin evini donattı
    11. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan..
    12. Saç düzleştiriciler saça zarar veriyor
    13. Maduro'dan Türkiye paylaşımı
    14. Dünya Kupası'nda ilk finalist Fransa..
    15. Fenerbahçe'ye 2 transfer birden!
    16. Anjin sorununa çözümler
    17. Hatay'ın Arsuz ilçesinde korkutan..
    18. Karabük’te trafik kazası: 1 kişi yaralı
    19. ABD, F-35'in katilini Rusya'da buldu
    20. Babası cezayı kesti, sapığı hadım etti!
    İşte yeni kabinede yer almayan isimler
    İşte yeni kabinede yer almayan isimler
    Yeni kabinede HDP’nin aklını alan detay!
    Yeni kabinede HDP’nin aklını alan detay!
    Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar'ın ilk işi belli oldu
    Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar'ın ilk işi belli oldu
    Süleyman Soylu yemin etti, CHP'liler korkudan böyle kaçtı!
    Süleyman Soylu yemin etti, CHP'liler korkudan böyle kaçtı!
    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile ilgili çarpıcı ayrıntı!
    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile ilgili çarpıcı ayrıntı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Zehra Zümrüt Selçuk kimdir? Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk oldu!
    Zehra Zümrüt Selçuk kimdir? Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk oldu!
    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar böyle yemin etti
    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar böyle yemin etti