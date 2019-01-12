Kanalizasyon çalışmasında göçük: 1 ölü, 1 yaralı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta kanalizasyon çalışmasında meydana gelen göçükte 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Ferhuş Mahallesi'ndeki göçükte işçiler Adem Yıldız (30) ile Afgan Necmullah Penceri (25) toprak altında kaldı.

İtfaiye ve AFAD ekiplerince toprak altından çıkartılan yaralı işçiler, Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Penceri, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.