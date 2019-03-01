Kanalizasyon çalışması sırasında Beyazsu hattında patlama
Midyat-Nusaybin arası Çatalözü mevkisi kanalizasyon alt yapı çalışmaları sırasında Beyazsu hattında patlama oluştu.01 Mart 2019 Cuma 18:37
Midyat-Nusaybin arası Çatalözü mevkisi kanalizasyon alt yapı çalışmaları sırasında Beyazsu hattında patlama oluştu. Patlama sonrasında olası sel su baskınlarına karşı çevre bölgelerdeki itfaiye ekipleri alarma geçti.
Midyat-Nusaybin arası Çatalözü Mahallesi mevkiinde kanalizasyon alt yapı çalışmaları yapılırken Beyazsu hattında patlama yaşandı. Olay yerine onarım için ekipler yönlendirildi. Olası su taşkını ve sel baskınlarına karşı çevre bölgelerdeki itfaiye ekipleri alarm moduna geçirildi.
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