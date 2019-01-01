Kanal’ın çevresi şekilleniyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Arnavutköy Dursunköy’de yer alan, “Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı” sınırları içinde kalan ve yaklaşık 3 milyon metrekarelik bir alanı kapsayan arazi ile ilgili olarak, “muhtelif parsellerin meri imar planına uygun hale getirilmesi maksadıyla” TOKİ’nin hazırladığı imar planlarına onay verdi. Yeni planlarla ilgili olarak hazırlanan açıklama raporunda, “Kanal projesi ile eş zamanlı yürütülen planlama çalışmaları kapsamında bulunan planlama alanı Kanal İstanbul’un kıyısında kalmaktadır” ifadesi kullanıldı.