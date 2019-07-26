Kanalda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı Balıkesir’in Havran ilçesinde çay kanalına düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı.

Balıkesir’in Havran ilçesinde çay kanalına düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Havran Çayı kanalına düşerek mahsur kalan köpeği gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Havran İtfaiye Grup Amirliği kurtarma ekipleri olay yerine gelerek merdiven ile kanala indi. Yavru köpeği sakinleştiren itfaiye eri daha sonra yanındaki köpek tasması ile yavru köpeği yakalayarak yüzeye çıkardı. Köpek daha sonra hayat alanına salıverildi.

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