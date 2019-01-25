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Kanala düşen öğretmeni arama çalışmaları sürüyor

Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal:"Arama çalışmalarında elimizden gelen çabayı harcıyoruz"

25 Ocak 2019 Cuma 16:42
Kanala düşen öğretmeni arama çalışmaları sürüyor

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, 3 gün önce düştüğü sulama kanalında kaybolan öğretmeni arama çalışmaları devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik dalgıç ekiplerince, 45 yaşındaki Nihat Kaylı'yı düştüğü kanalda arama çalışmaları sürdürülüyor.

Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal da çalışmaları yerinde inceleyerek, ekiplerden bilgi aldı.

Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, arama çalışmalarından henüz sonuç alamadıklarını ifade ederek, "'Arama çalışmalarında elimizden gelen çabayı harcıyoruz. Su çok çamurlu ve bulanık, ayrıca suyun debisi çok yüksek. Buna rağmen çalışmalar büyük bir gayretle sürüyor." dedi.

Çalışmaların hem botlarla hem de helikopter yardımıyla sürdüğünü vurgulayan Yüksel Ünal, suyun denize döküldüğü güzergahtan drone yardımıyla havadan görüntüler alınacağını da aktardı.

Merkez Akdeniz ilçesindeki Adanalıoğlu Reşit Can Ortaokulunda müdür yardımcısı olarak görev yapan Kaylı, 22 Ocak'ta eski öğrencisi S.B.Ü. (15) ile piknik yapmak için Tarsus ilçesine bağlı Kulak Mahallesi'ne gitmiş, Nihat Kaylı henüz belirlenemeyen bir nedenle sulama kanalına düşmüştü.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 16:42
  1. Sulama Kanalındakaybolan öğretmenbulunamadı

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