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Kanala düşen çocuklarla ilgili kahreden detay

Mersin’de dün akşam bir bölümü üstü açık olan kanala düşen ve gözden kaybolan 9 yaşındaki Hediye Orman’ı arama çalışmaları sürüyor.

17 Mart 2019 Pazar 15:03
Kanala düşen çocuklarla ilgili kahreden detay

Mersin’de dün akşam bir bölümü üstü açık olan kanala düşen ve gözden kaybolan 9 yaşındaki Hediye Orman’ı arama çalışmaları sürüyor. Kardeşini kurtarmak için suya atlayan 14 yaşındaki abla Bahar Orman’ın, kardeşinin elini tuttuğu ancak suyun şiddetinden dolayı bırakmak zorunda kaldığı öğrenildi.


Dün akşam saatlerine doğru 9 yaşındaki Hediye Orman, 14 yaşındaki ablası Bahar Orman ile gittiği bakkaldan döndüğü sırada, merkez Akdeniz ilçesindeki Şevket Sümer Mahallesi ile Güneş Mahallesi’nin ortasından geçen kanala düştü. Küçük kardeşinin düştüğünü gören ablası da onu kurtarmak için arkasından kanala atladı. Akıntıya kapılan iki çocuğun feryatlarına çevredeki vatandaşlar yetişti. Suya kapılan çocuklardan Bahar Orman çevredekilerin yardımı ile kurtarılırken, küçük çocuk gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı kurtarılan çocuk, Mersin Şehir Hastanesine kaldırılırken, kaybolan diğer çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.



Şu ana kadar bir sonuç elde edilemedi


Dün akşamdan itibaren AFAD, Mersin itfaiyesi ile polis ve Sahil Güvenlik dalgıçları çocukların düştüğü yerden başlayarak, kanal sularının denize dökülen yere kadar arama çalışması yaptı. Bugün sabah saatlerinde ekipler, denize dökülen kısma ulaşırken, botlarla da denizde çalışma yürütüldü. Yapılan aramalarda henüz bir sonuç elde edilemezken, ekipler kısa bir süre ara verdikten sonra tekrar çalışmalara başladı. Yeniden başa dönen ekipler, çocukların kanala düştüğü yerden suya girerek aramaları başlattı. Çoğu kapalı olan kanalın özellikle ayrım yerlerinde detaylı aramalar yapan ekipler, ayrıca güzergah üzerinde bulunan kanalizasyonlarda da çalışma yürütüyor.


Bölgede yaşayan vatandaşlar ve çocuğun yakınları da çalışma yapılan yerde toplanırken, ekiplerden gelecek güzel bir haberi bekliyorlar.


Öte yandan, hastaneye kaldırılan Bahar Orman’ın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilirken, ablanın kardeşinin elinden tuttuğu ancak suyun şiddetinden dolayı bırakmak zorunda kaldığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 15:03
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