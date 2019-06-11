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"Kanal ve dizi isimleri özellikle açıklanmamıştır"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin:- "(RTÜK'ün Vatandaş Bildirimleri Yıllık Raporu) Basın bülteni doğrudan rapordan alıntılanmıştır. Ancak taşıdığımız etik değerler gereği kanal ve dizi isimleri özellikle açıklanmamıştır"- "Bir internet sitesinin de haberinde bahsettiği rapora konu TV kanalı o TV kanalı değil, dizi o dizi değil. Külliyen yalan"

11 Haziran 2019 Salı 01:04
"Kanal ve dizi isimleri özellikle açıklanmamıştır"

ANKARA (AA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, RTÜK'ün Vatandaş Bildirimleri Yıllık Raporu'na ilişkin, "Basın bülteni doğrudan rapordan alıntılanmıştır. Ancak taşıdığımız etik değerler gereği kanal ve dizi isimleri özellikle açıklanmamıştır." ifadesini kullandı.

Şahin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, RTÜK Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığınca hazırlanan 2018'e ait Vatandaş Bildirimleri Yıllık Raporu konusunda bir RTÜK üyesinin sırf muhalefet yapmak adına sosyal medyadan bazı yanlış bilgileri paylaştığını belirtti.

Rapordaki bilgilerin gizli değil zaten kamuoyuyla paylaşıldığını vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Basın bülteni doğrudan rapordan alıntılanmıştır. Ancak taşıdığımız etik değerler gereği kanal ve dizi isimleri özellikle açıklanmamıştır. Bir internet sitesinin de haberinde bahsettiği rapora konu TV kanalı o TV kanalı değil, dizi o dizi değil. Külliyen yalan. Hangi birini düzeltelim. Ayrıca ilgili diziye başka sebeplerden RTÜK tarafından cezai müeyyide uygulanmıştır. Yapılan güzel işleri görmezden gelerek Üst Kurul Başkanlığının hedef alınması şaşırtıcıdır."

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 01:04
  1. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin
  2. Vatandaş Bildirimleri Yıllık Raporu

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