Kanal temizleme çalışmaları devam ediyor Adıyaman Gölbaşı Belediyesine bağlı ekipler Hürriyet ve Kinirli Mahallesindeki kanalda temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Adıyaman Gölbaşı Belediyesine bağlı ekipler Hürriyet ve Kinirli Mahallesindeki kanalda temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Uzun süredir bakım ve onarımı yapılmayan kötü koku yayan ilçe genelindeki kanallarda, Gölbaşı Belediyesi ekipleri tarafından bakım ve temizlik çalışmaları yapıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan belediye görevlileri, “Özellikle yaz aylarında kötü koku yayan ve çirkin görüntü oluşturan bakımı yapılmayan kanalların temizlik çalışmalarına başladık. Amacımız bir an önce temizleme çalışmalarını bitirerek vatandaşları kötü kokudan kurtarmak. Temizleme çalışmaları bittikten sonra kanallar ilçemize yakışır bir hale gelecektir” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.