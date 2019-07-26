Kanal tedavisi nedir nasıl yapılır

Kanal tedavisi sonrası ağrı, kanal tedavisi nasıl yapılır? Diş minesi, sement ve dentinden oluşan sert doku kompleksi içinde damar ve sinirleri bulunduran bağ dokusundan oluşan bir boşluğu çevreler. Bu boşluğa pulpa boşluğu, içinde yer alan bağ dokusunada pulpa adı verilir. Pulpa, dişin gelişiminden, beslenmesinden ve savunmasından sorumlu, dişe canlılık veren dokudur.

Dişlerin sinirlerine kadar nüfus eden diş çürüklerinde

Dişlerde derin bir çürük ya da derin bir dolgu varlığı sebebiyle dişin pulpasında oluşan hasar durumlarında

Dişlerde meydana gelen aşırı derece aşınmaya bağlı olarak oluşan durumlarda

İleri seviyelerde diş eti hastalığının olduğu durumlarda

Dişlerde kırıklar oluşması durumlarında kanal tedavisi uygulaması yapılmaktadır.

Bu durumların oluşmasında doktora başvurarak dişlerde oluşacak hasarların daha fazla ilerlemesinin önlenmesi mümkündür.