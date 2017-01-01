Kanal İstanbul'u radarına aldı

Açıklanan son verilere göre Türk inşaat sektörünün 2018’de yüzde 4 ila 5 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor. Sektör temsilcilerinden Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, konut talebinin önemli oranda artacağına ve inşaat firmalarının kârlarına kâr katacağına işaret etti. 2018 için ümitli olan Ağaoğlu, “Siyasi istikrarın devamı halinde 2018’de 2017’nin satış adedi aşılır, 1 milyon 500 bin rakamı yakalanır, yeni bir rekor gelir” dedi.

SEÇİM KARARI İYİ OLDU

Ülkenin ve sektörlerin istikrarı esas aldığını vurgulayan Ağaoğlu, bu anlamda seçimlerin öne çekilmesinin yerinde bir karar olduğunu dile getirdi. Ağaoğlu, “Erken seçim kararı önemli ve iyi oldu. Bu kararla tartışmaların önüne geçildi, belirsizlik giderilmiş oldu” ifadelerini kullandı.

YABANCI İLGİSİ DEVAM EDECEK

Yabancı yatırımcıların konut iştahının arttığını belirten Ağaoğlu, şöyle devam etti: “Yabancı yatırımcılar projelerimizle yakından ilgileniyor. Örneğin Katar temaslarımız, Arapların ülkemize ve konutlarımıza olan talebinin devam ettiğini ortaya koydu. Tabii şu anda Araplar, bölgenin içinde bulunduğu durumdan, Suriye savaşından ötürü bekle gör modunda. Ama ilgi alaka devam ediyor, daha da artacak. Bunu tarafımıza gelen sorulardan ve taleplerden anlıyoruz.“

KANAL İSTANBUL RADARIMIZDA

Dev projelere değinen Ağaoğlu, 3. Havalimanı, Marmaray ile metro gibi yatırımların ülkemizi çekim alanı haline getireceğine temas etti. Ağaoğlu, Kanal İstanbul için de önemli adımlar atılacağını kaydederek, “Ülkemiz için önemli olan, devletin hayata geçirmeyi arzu ettiği bu projenin ihalesi yapılacak. Biz de şirket olarak böyle büyük ve çok etaplı bir projede yer almayı hedefliyoruz. Şu anda Kanal İstanbul radarımızda, ilgi alanımızda” açıklamasını yaptı.

İFM 2021’E YETİŞİR



Ali Ağaoğlu, İstanbul Finans Merkezi (İFM) projesinde inşaatın 2021’de tamamlanacağı müjdesini verdi. Ağaoğlu, “Daha çok yabancı yatırımına ve krediye imkân verecek bu projemizde inşaat planlara göre, süratle devam ediyor” diye ekledi.