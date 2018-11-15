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Kanal İstanbul ne zaman başlayacak? 10 köprü nereye yapılacak?

AK Parti’nin çılgın projeler arasında gösterilen Kanal İstanbul için son dakika gelişmesi yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: "Kanal İstanbul Projesi kapsamında 10 köprü yapılması planlanıyor." dedi. Peki Kanal İstanbul için yapılacak olan 10 köprü hangi bölgelere yapılacak? Kanal İstanbul ne zaman yapılacak? Kanal İstanbul ne zaman tamamlanacak? İşte Kanal İstanbul son durum.

15 Kasım 2018 Perşembe 11:59
Kanal İstanbul ne zaman başlayacak? 10 köprü nereye yapılacak?

AK Parti’nin çılgın projeler arasında gösterilen Kanal İstanbul için son dakika gelişmesi yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: "Kanal İstanbul Projesi kapsamında 10 köprü yapılması planlanıyor." dedi. Peki Kanal İstanbul için yapılacak olan 10 köprü hangi bölgelere yapılacak? Kanal İstanbul ne zaman yapılacak? Kanal İstanbul ne zaman tamamlanacak? İşte Kanal İstanbul son durum.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, ihale edilmesi düşünülen bazı projelerin ötelendiği , şunları söyledi: "İptal edilen projemiz yok, ihale etmeyi düşündüğümüz bazı projeleri öteledik." dedi. Turhan, Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin ise, "Kanal İstanbul Projesi kapsamında 10 köprü yapılması planlanıyor. Kanal İstanbul Projesi kapsamında 10 köprü yapılması planlanıyor." diye konuştu.

Bakan Turhan, Kanal İstanbul'da 1/100000'lik imar planları son noktaya geldi. Kanal İstanbul'un inşaatı 2020'ye kalmamalı, inşallah 2019'da başlarız." dedi. Bakan Turhan, yapılacan olan 10 köprünün hangi bölgelere inşaa edileceği konusunda bir açıklama yapmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 400 projeyi içeren 100 günlük eylem planını kamuoyuna açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "100 Günlük İcraat Programı çerçevesinde, Kanal İstanbul Projesi'nin taşınmaz devirlerini tamamlayacak, çevre düzeni planları ve imar planlarını onaya sunacağız." demişti.

Kanal İstanbul nedir?

Kanal İstanbul, İstanbul'da yapılması düşünülen bir suyolu projesidir. 2011 yılında dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "çılgın proje"si olarak basına yansımış; ancak projenin adı, içeriği ve yeri uzun süre gizli tutulmuştur. 27 Nisan 2011 tarihinde Sütlüce'de bulunan Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan basın toplantısıyla projeye ilişkin temel bilgiler açıklanmıştır.

Kanal İstanbul, şehrin Avrupa Yakası'nda hayata geçirilecek. Hâlihazırda Karadeniz ile Akdeniz arasında alternatifsiz bir geçit olan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğini rahatlatmak adına Karadeniz ile Marmara Denizi arasında yapay bir suyolu açılacak. Kanalın Marmara Denizi ile birleştiği noktada 2023 yılına değin kurulması öngörülen iki yeni kentten biri kurulacak. Kanalın uzunluğu 40-45 km; genişliği yüzeyde 145-150 m, tabanda ise yaklaşık 125 m olacak. Suyun derinliği 25 m olacak. Bu kanalla birlikte İstanbul Boğazı tanker trafiğine tümüyle kapanacak, İstanbul'da iki yeni yarımada, yeni bir de ada oluşacaktır.

Kanal İstanbul Güzegahı

Kanal İstanbul Projesi'nin güzergahı Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu koridroru Kanal İstanbul projesinin yolu olarak tespit edilmiştir. Güzergah 45 kilometredir. Küçükçekmece Gölü'nden başlayacaktır.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 11:59
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