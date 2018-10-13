Kanal İstanbul için yeni şehirler nereye kurulacak?

Asrın projesi olarak kabul edilen Kanal İstanbul için önemli bir adım daha atıldı. Buna göre, Kanal İstanbul’un etrafında kurulacak yeni şehri planlamak için İBB, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında protokol imzalandı. Karar çerçevesinde, Kanal İstanbul projesinin geçtiği tüm bölgenin imar uygulaması yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde Kanal İstanbul'un çevresinde kurulacak yeni yerleşim alanının planlamasına ilişkin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında protokol imzalanması teklifi oy çokluğuyla kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi ekim ayı toplantılarının beşinci birleşimi, İBB'nin Saraçhane'deki binasında gerçekleşti. Mecliste, Kanal İstanbul'un çevresinde kurulacak yeni şehir alanını planlamak üzere imzalanacak işbirliği protokolüne ilişkin komisyon raporu görüşüldü.

Meclis'e sunulan raporu eleştiren CHP Meclisi üyeleri, Kanal İstanbul Projesi'nin kente uygun olmadığını öne sürerek, ret oyu vereceklerini ifade etti. CHP'liler, Kanal İstanbul ile ilgili protokolün kanaldan çok inşaat protokolü olduğunu iddia ederek, bölgenin imarının bulunmadığını savundu. CHP'li bir meclis üyesinin ifadeleri ise tartışmaya yol açtı. Rapor, görüşmelerin ardından oy çokluğuyla kabul edildi. Buna göre, Kanal İstanbul'un çevresinde kurulacak yeni yerleşim alanının planlamasına ilişkin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında protokol imzalanacak.

Protokol kapsamından Kanal İstanbul ve 3. Havalimanı'nı içine alan proje alanının olası afet riskini bertaraf etmek için ruhsatsız, iskansız ve afet riski altındaki yapılar tasfiye edilerek yeni yerleşim alanı olarak kullanılacak. Kanal İstanbul projesinin geçtiği tüm bölgenin imar uygulaması yapılacak. Proje alanında yapılacak kanal, yol, kavşak, raylı sistem, alt yapı ve üst yapı donatıları ile arsa üretimi ve geliştirilmesi çalışmaları yapılacak.

En uygun güzergahlar belirlendi

Kanal İstanbul için 5 farklı hat üzerinde araştırmalar yapıldı. Yapılan ayrıntılı tetkikler neticesinde Küçükçekmece -Sazlıdere -Durusu koridorunun, Kanal İstanbul için en uygun güzergah olduğu belirlenmişti. Kanal İstanbul Karadeniz kısmında Karaburun'dan başlayıp, Terkos, Durusu, Dursunköy, Sazlıdere barajı üzerinden geçip Küçükçekmece'den Marmaraya bağlanacak. Kanal İstanbul haritasında dikkat çeken noktalar ise 2 barajın bu projenin güzergahında olması. Kanal ile birlikte hem Terkos hem de Sazlıdere barajları kanala bağlanmış olacak. Küçükçekmece Gölü de Kanal İstanbul'a dahil olacak.