Kanal İstanbul için son adım

Kabinenin 100 günlük icraat programında yer alan Kanal İstanbul projesi için geri sayım devam ediyor. İhale öncesinde projenin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu ile zemin etüt çalışmaları tamamlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na teslim edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un ’’Kasım ayında ihalesini yapacağız’’ dediği dev projenin fiziki taslağının da bitirildiği belirtildi. Zemin ve jeolojik yönden incelemeleri tamamlanan güzergâhla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Valiliği’nin görüşlerine yer verildi.