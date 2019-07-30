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Kanal boyu proje çalışmaları devam ediyor

Adıyaman’ın Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı’nın söz verdiği projelerden biri olan kanal boyu projesinin 1.

30 Temmuz 2019 Salı 14:59
Kanal boyu proje çalışmaları devam ediyor

Adıyaman’ın Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı’nın söz verdiği projelerden biri olan kanal boyu projesinin 1. etap çalışmaları devam ediyor.


Kahta halkının aileleriyle birlikte rahat bir nefes alabileceği ve gezebileceği projenin ilk etapta altyapı çalışmaları yapılıyor. Toplam 4 etaptan oluşan projenin üst yapı çalışmaları kapsamında ise, bisiklet ve yürüyüş yolları, oyun alanları, spor aletleri, dinlenme alanları, geçiş köprüleri ve yeşil alan çalışmaları yapılacak. Kanal boyunda havuz ve fıskiyelerin yanı sıra Kahta’yı tanıtıcı materyaller de yer alacak.


Toplam 4 etaptan oluşan projenin 1. Etabı 750 metre uzunluğunda ve 25 metre ile yer yer 30 metre genişliğinden oluşuyor. Kahta’nın çehresini değiştirmek için vakit kaybetmeden çalışmalara devam ettiklerini belirten Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, kanal boyu projesinin Kahta’ya nefes aldıracağını söyledi.


Başkan Turanlı, "Kahtalı hemşehrilerimin aileleriyle vakit geçirebildikleri, çocuklarıyla koşup oynayabildikleri modern mekanları ilçemize kazandıracağız. Söz verdiğimiz gibi kanal boyu projesi de bu mekanlardan biri olacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bu alanlarımız bambaşka bir görünüme kavuşacak. Kahta’mızı her alanda yaşanabilir bir şehir haline getireceğiz. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 14:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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