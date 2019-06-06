Kanal borusuna sıkışan inek kurtarıldı Bingöl’de eski bir kanal borusuna sıkışan inek, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kurtarıldı.

Bingöl’de eski bir kanal borusuna sıkışan inek, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, merkeze bağlı Ekinyolu köyünde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, bir inek gece saatlerinde kullanılmayan eski bir kanal borusuna sıkıştı. İneğini çıkartmak isteyen hayvan sahibi, başarılı olamayınca durumu Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirerek yardım istedi. Olay yerine giden ekipler yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından ineği kanal borusundan çıkardı.

Kurtarılan inek sahibine teslim edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.