Kanal 33 televizyonu 25. yılını kutladı

Türkiye’nin ve Mersin’in ilk yerel televizyonları arasında yer alan Kanal 33, 25. kuruluş yıldönümünü AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan’ın da katıldığı gala gecesiyle kutladı.

Bir otelde düzenlenen ve Kanal 33 televizyonunun 25 yıllık serüveninin anlatıldığısinevizyon gösterisi ile başlayan etkinlik, televizyona kuruluşundan bu yana emekveren çalışanlara plaket takdimi ile devam etti.

Gecede konuşan Kanal 33 Yönetim Kurulu Başkanı ve Mersin GazetecilerCemiyeti Başkanı Turgay Demirtaş, Mersin’e ilkleri yaşatmanın gururunu veonurunu yaşadıklarını söyledi. 25 yıl önce fedakarca ve zor şartlar altında kurulantelevizyonun bugün, çalışanlarının özverisi ile uydudan yayın yapan Mersin’inönemli yayın kuruluşları arasında yer aldığını kaydeden Demirtaş, önümüzdekidöneme ilişkin hedeflerini anlattı.

Mersin Valisi Ali İhsan Su da konuşmasında, iletişim sektöründeki gelişmelerindünyayı büyük bir köy haline getirdiğini belirterek, bunun dünyada sosyal,ekonomik ve siyasal açıdan çok büyük etkileri olduğunun altını çizdi. Medyasektörünün sürekli geliştiğini kaydeden Su, Türkiye’de kurulan ilk yerel televizyonolan Kanal 33’ün bugün uydudan yayın yapan ulusal bir kanal haline geldiğini ifadeederek, Kanal 33 ailesine Mersin’e vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekküretti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu BaşkanıLütfi Elvan ise Kanal 33 ailesini kutlayarak, "Gerçekten her birisi Mersin aşığı.Mersin ile ilgili yeni bir şey, yatırım duydukları anda inanılmaz bir heyecan, coşkuiçinde oluyorlar. Kanal 33, tarafsızlığıyla, herkese eşit mesafede olmasıyla datakdir kazanmış bir kanal. Kendilerini tebrik ediyorum. Nice 25 yıllara diyorum.Önümüzdeki yıllarda Kanal 33’ü çok daha güçlü bir şekilde göreceğiz inşallah"dedi.

Elvan, konuşmasının ardından Kanal 33 ailesiyle birlikte 25. yıl pastasını kesti.