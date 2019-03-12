0553 313 94 23

Kanada'nın Ontario Eyaleti Başbakanı Türk toplumu ile buluştu

12 Mart 2019 Salı 05:32
Kanada'nın Ontario Eyaleti Başbakanı Türk toplumu ile buluştu

TORONTO (AA) - Kanada’nın Ontario Eyaleti Başbakanı Doug Ford, Toronto ve çevresinde yaşayan Türk toplumuyla bir araya geldi.

Türkiye’nin Toronto Başkonsolosu Erdeniz Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kanada nüfusunun yarıya yakınının yaşadığı ve en kalabalık eyaleti Ontario’nun Başbakanı Doug Ford'un katıldığı geceye ilişkin bilgi verdi.

Başbakan Ford'un, kendilerine toplum üyeleriyle buluşma isteğini ilettiğini aktaran Şen, "Biz de Toronto ve çevresindeki derneklerimizle bu geceyi organize ettik’’ dedi. Başbakan Ford’u, Türkiye'ye davet ettiklerini söyleyen Şen, karşılıklı ziyaretlerin, Kanada ve Türkiye arasındaki iş birliği alanlarını ve ticaret hacmini artırdığını kaydetti.

Beraberindeki milletvekilleri ve danışmanlarıyla geceye katılan Doug Ford da burada yaptığı konuşmada, Ontario eyaletinin, Kanada’nın kalbi ve anahtarı olduğunu söyledi. Ford, ‘’Ontario, her işe açık bir eyalettir. Türk toplumu, Kanada’da başarılı işlere imza atmış bir topluluktur. Birlikte, eyaletimizin imkanlarını geleceğe taşıyabiliriz.’’ diye konuştu.

Başkonsolos Erdeniz Şen’in, Türk toplumu adına yaptığı Türkiye davetini kabul eden Başbakan Ford, "Siz de benimle gelecek misiniz?’’ diye sordu.

- THY’den hatıra plaketi

Konuşmasının ardından Başbakan Ford’a, Başkonsolos Erdeniz Şen tarafından gecenin anısına bir THY plaketi sundu. Şen, ‘’Türk Hava Yolları, sizi Türkiye’ye götürmek için sabırsızlıkla bekliyor’’ dedi. Geceye katılanlarla tek tek tanışan ve sorularını dinleyen Ford, Türk toplu üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başbakan Ford, gecede semah gösterisi sunan Kanada Cerrahi Dergahı Başkanı Tevfik Aydöner ve ekibine özel ilgi gösterdi. Aydöner’e, "Müziğiniz ve danstaki ahenk beni çok etkiledi’’ dedi.

-‘Ortak değerlerimiz var’

Program sonunda AA muhabirine açıklama yapan Doug Ford, ‘’Türk toplumu ile paylaştığımız birçok ortak değerimiz var. Sıkı ve ağır çalışıyoruz, inançlıyız ve kültürlerimize sıkı sıkıya bağlıyız. Bugün burada olmaktan çok mutluyum. İzlediğim görüntülerde harika bir ülke var. Görmek için sabırsızlanıyorum’’ ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 05:32
  1. Kanada
  2. Kanada'nın Ontario Eyaleti Başbakanı Türk toplumu ile buluştu
  3. Ontario Eyaleti Başbakanı Doug Ford
  4. Türkiye’nin Toronto Başkonsolosu Erdeniz Şen

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kanada'nın Ontario Eyaleti Başbakanı Türk toplumu ile buluştu
    1. Kanada'nın Ontario Eyaleti Başbakanı..
    2. Zehirlenerek ölen 5 kişinin cesetleri..
    3. Yatağında tabancayla oynayan genç..
    4. Başkent’te EGO otobüsü araca çarptı: 2..
    5. Sarıyer Midyeciler çarşısında patlama
    6. (ÖZEL) Başkent’te alevler geceyi..
    7. "Arap ülkelerinin 8 yıllık savaşlardan..
    8. Ehliyetsiz sürücü gece yarısı şehri..
    9. "Buteflika'nın görev süresinin..
    10. Venezuela’daki elektrik kesintisi
    11. Venezuela muhalefeti, elektrik..
    12. Gazze'de bir Filistinli şehit oldu
    13. Kuveyt'te en sevilen dünya lideri,..
    14. May-Juncker ortak basın toplantısı (2)
    15. Erman Toroğlu, Fatih Terim'e seslendi:..
    16. Yemen'de 48 saatte 22 kişi öldü
    17. "Rusya ve Küba, Maduro için..
    18. Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent..
    19. Aşırı hız sonrası feci kaza... Araç..
    20. Ahmet Çakar: Galatasaray'ın bu..
    21. May - Juncker ortak basın toplantısı (1)
    22. İsrail, Doğu Kudüs'e 23 bin konut inşa..
    23. Fransa ile Almanya arasında ortak..
    24. Bakırköy Adliyesi’ndeki dumanlar..
    25. Lübnan'da Türk Üniversiteleri Fuarı'na..
    26. Bakan Selçuk, BM'de konuştu
    27. Ranieri'nin ikinci Roma dönemi..
    28. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    29. İngiltere'den "tedbir maddesi"..
    30. Avro Grubu'ndan Yunanistan'a reform..
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Ankara'yı sallayan gelişme: Mansur Yavaş kazansa dahi başkanlığı düşecek
    Ankara'yı sallayan gelişme: Mansur Yavaş kazansa dahi başkanlığı düşecek
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    ABD'ye net cevap: Türkiye'nin eli armut toplamaz!
    ABD'ye net cevap: Türkiye'nin eli armut toplamaz!