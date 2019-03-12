Kanada'nın Ontario Eyaleti Başbakanı Türk toplumu ile buluştu

TORONTO (AA) - Kanada’nın Ontario Eyaleti Başbakanı Doug Ford, Toronto ve çevresinde yaşayan Türk toplumuyla bir araya geldi.



Türkiye’nin Toronto Başkonsolosu Erdeniz Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kanada nüfusunun yarıya yakınının yaşadığı ve en kalabalık eyaleti Ontario’nun Başbakanı Doug Ford'un katıldığı geceye ilişkin bilgi verdi.

Başbakan Ford'un, kendilerine toplum üyeleriyle buluşma isteğini ilettiğini aktaran Şen, "Biz de Toronto ve çevresindeki derneklerimizle bu geceyi organize ettik’’ dedi. Başbakan Ford’u, Türkiye'ye davet ettiklerini söyleyen Şen, karşılıklı ziyaretlerin, Kanada ve Türkiye arasındaki iş birliği alanlarını ve ticaret hacmini artırdığını kaydetti.



Beraberindeki milletvekilleri ve danışmanlarıyla geceye katılan Doug Ford da burada yaptığı konuşmada, Ontario eyaletinin, Kanada’nın kalbi ve anahtarı olduğunu söyledi. Ford, ‘’Ontario, her işe açık bir eyalettir. Türk toplumu, Kanada’da başarılı işlere imza atmış bir topluluktur. Birlikte, eyaletimizin imkanlarını geleceğe taşıyabiliriz.’’ diye konuştu.

Başkonsolos Erdeniz Şen’in, Türk toplumu adına yaptığı Türkiye davetini kabul eden Başbakan Ford, "Siz de benimle gelecek misiniz?’’ diye sordu.



- THY’den hatıra plaketi



Konuşmasının ardından Başbakan Ford’a, Başkonsolos Erdeniz Şen tarafından gecenin anısına bir THY plaketi sundu. Şen, ‘’Türk Hava Yolları, sizi Türkiye’ye götürmek için sabırsızlıkla bekliyor’’ dedi. Geceye katılanlarla tek tek tanışan ve sorularını dinleyen Ford, Türk toplu üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.



Başbakan Ford, gecede semah gösterisi sunan Kanada Cerrahi Dergahı Başkanı Tevfik Aydöner ve ekibine özel ilgi gösterdi. Aydöner’e, "Müziğiniz ve danstaki ahenk beni çok etkiledi’’ dedi.



-‘Ortak değerlerimiz var’



Program sonunda AA muhabirine açıklama yapan Doug Ford, ‘’Türk toplumu ile paylaştığımız birçok ortak değerimiz var. Sıkı ve ağır çalışıyoruz, inançlıyız ve kültürlerimize sıkı sıkıya bağlıyız. Bugün burada olmaktan çok mutluyum. İzlediğim görüntülerde harika bir ülke var. Görmek için sabırsızlanıyorum’’ ifadelerini kullandı.

