Kanadalı Müslümanlardan sokakta tacize karşı önerge

Kanada’nın Alberta Eyaleti’nde son zamanlarda artan “İslamofobik” saldıralara ve nefret suçlarına karşılık Kanadalı Müslümanlar Ulusal Konseyi (NCCM), 6 Nisan’da, eyalet çapında acil bir aktif destek günü organize edeceklerini açıklamıştı. Aktif destek kapsamında il ve eyalet yetkilileri, sokakta tacizle mücadele için kolektif eyleme çağrıldı.

Özellikle Edmonton ve Calgary kentlerinde başörtülü siyahî kadınlara dair taciz vakalarında artmasını takiben NCCM, Edmonton Kent Meclisi’ne bir önerge sunma kararı almıştı. Kamu güvenliğini düzenleyen yönetmeliklerin sokakta taciz konusunda yeterli olmadığını belirten NCCM, önergeyle birlikte yönetmeliklerin yeniden incelenmesi talebinde bulunmuştu.

NCCM, bu tip tacizleri ve nefret suçlarını engellemede “kınama” yerine gerçek bir eylemde bulunabilmek için bu önergenin tarihi bir öneme sahip olduğunu belirtmiş ve sadece Müslümanları değil, tacizlerden rahatsız herkesi destek olmaya davet etmişti.

NCCM, 13 Nisan’da yaptığı açıklamayla, sundukları önergenin Edmonton Kent Meclisi’nde kabul edildiğini duyurdu. Konsey, düzenledikleri aktif eylem organizasyonunun, cemiyetin üyelerinin ve ilgili bütün tarafların çabası sayesinde sokakta tacize yönelik bütün yönetmeliklerin yeniden incelemeye alınacağını ifade etti.

NCCM, sokakta tacizin sadece Müslümanları alakadar eden bir toplumsal problem olmadığını ve Kanadalı yerlilerin, kadınların ve beyaz tenden olmayan insanların bundan mağdur olduğunu hatırlattı. Böylesi bir sorunun üzerine gidilmesi konusunda bu önergenin küçük gözükse de özü itibarıyla tarihi bir öneme sahip olduğunu belirten NCCM, çalışmalarının devam edeceğini duyurdu.

NCCM ayrıca önergenin geçmesi sebebiyle vali ve meclis üyelerine teşekkür mesajı yayınladı ve insanları buna imza atmayı davet etti. Konsey, bu ufak adımın Kanada’da “İslamofobik” sokak tacizlerinin sona erdirilmesinde herkesin desteğine ihtiyacı olduğunu hatırlatarak aktif eylem programlarında insanları gönüllü olmaya davet etti.