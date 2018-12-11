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Kanadalı eski diplomat Çin'de gözaltına alındı

11 Aralık 2018 Salı 19:32
Kanadalı eski diplomat Çin'de gözaltına alındı

TORONTO (AA) - Kanadalı eski bir diplomatın Çin'de gözaltına alındığı bildirildi.

Merkezi Brüksel'de bulunan Uluslararası Kriz Grubu, 2017'den bu yana Kuzeydoğu Asya danışmanı olan Kanadalı eski diplomat Michael Kovrig'in Çin'de gözaltına alındığını açıkladı.

Grup, Kovrig'in durumu konusunda daha fazla bilgi edinmeye ve ivedilikle serbest bırakılmasını sağlamaya çalıştıklarını duyurdu.

The Globe, Mail in Toronto ve Kanada yayın kuruluşu da adı açıklanmayan kaynaklara dayanarak, Kovrig'in gözaltına alındığı haberlerine yer verdi.

Kanadalı yetkililer ise henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Uluslararası Kriz Grubu'nun internet sayfasında, Kovrig'in daha önce Pekin, Hong Kong ve BM'de diplomatlık görevini yürüttüğü ifade ediliyor.

Olayın, Çinli teknoloji devi Huawei'nin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nun, Washington yönetiminin talebi üzerine İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle Kanada makamları tarafından 1 Aralık'ta Vancouver kentinde gözaltına alınmasına misilleme olabileceği ifade ediliyor.


Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 19:32
  1. Çin
  2. Kanadalı eski diplomat

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