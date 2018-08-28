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Kanada'dan Trump'a "şartlı evet"

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Trudeau, anlaşma Kanada yararına olursa kabul edeceklerini söyledi.

28 Ağustos 2018 Salı 22:57
Kanada'dan Trump'a "şartlı evet"

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD ve Meksika ile müzakere ettikleri Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması’nı (NAFTA) ‘Kanada’nın yararına’ olması halinde imzalayacaklarını söyledi. 

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ABD ile aralarında krize yol açan Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) hakkında açıklamada bulundu. Trudeau ABD, Meksika ve Kanada arasında 1992 yılında imzalanmış olan ve Trump yönetimi sırasında revizeye giden NAFTA’yı Kanada’nın yararına olması halinde imzalayacaklarını söyledi. ABD ile devam eden müzakere sürecine değerlendiren Trudeau, "Biz olumlu bir şekilde bağlantı kurmaktayız ve Kanada’nın ve orta sınıf Kanadalıların hayrına bir nihai bir anlaşma yapmayı dört gözle bekliyoruz” ifadelerini kullandı. 

ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray’da yaptığı bir basın toplantısında NAFTA konusunda Meksika ile iyi bir müzakere süreci yürüttüklerini söylemiş ve yakında iki ülkenin büyük bir ticaret anlaşması imzalayabileceğini duyurmuştu. 

Öte yandan, basın toplantısına telefon bağlantısı ile katılan Meksika Başkanı Enrique Pea Nieto ise ABD ile devam eden müzakere sürecinde Kanada’yı da görmek istediklerini belirterek, "Kanada’nın da tüm bu işbirliklerine dahil olmasını istiyoruz sayın başkan, tahmin ediyorum ki onlar da Kanada ve ABD arasındaki karşılıklı meseleler üzerine müzakereler yürütüyorlar” demişti. 

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 22:57
  1. Kanada Dışişleri Bakanı John Baird
  2. Trump
  3. ABD
  4. Meksika

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