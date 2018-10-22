Kanada'dan Suudi Arabistan'a rest: Feshedebiliriz!

Başbakan Justin Trudeau'ya pazar akşamı verdiği bir röportajda Suudi Arabistan ile olan 15 milyar Kanada doları değerindeki savunma anlaşması soruldu.

"Anlaşmayı feshedebiliriz"

Justin Trudeau, Suudi tarafının anlaşmadaki şartlara uyması gerektiğini fakat şartlara uymaması durumunda anlaşmayı feshedebileceklerini söyledi.

Trudeau, geçtiğimiz perşembe günü yayınlanan Tout Le Monde En Parle adlı programda da Cemal Kaşıkçı olayı için söz konusu Suudi Arabistan dahi olsa Kanada'nın daima insan haklarını savunacağını söylemişti.