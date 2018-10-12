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Kanada'dan Suudi Arabistan açıklaması!

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili açıklama yaptı. Trudeau, "Olayla ilgili daha çok bilgiye ihtiyacımız var" dedi.

12 Ekim 2018 Cuma 21:42
Kanada'dan Suudi Arabistan açıklaması!

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, "Suudi Arabistan ile ilgili insan hakları konusunda net ve kararlı olduk ve olmaya da devam edeceğiz." dedi.

Frankofoni Zrivesi için Ermenistan'da bulunan Trudeau, gazetecilere verdiği demeçte, kendisinin Suudi Arabistan'da insan hakları konusunda ciddi girişimlerde bulunduğunu söyledi.

Trudeau, "Suudi Arabistan'da insan hakları konusundaki kaygılarımız çerçevesinde uzun yıllardan beri hem özel hem de kamusal alanda son derece aktif bir şekilde faaliyet gösteriyoruz. İnsan hakları konusunda net ve kararlı olduk ve olmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Daha çok bilgiye ihtiyacımız var"

İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girdikten sonra kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında da açıklama yapan Kanada Başbakanı, "Kanada, Kaşıkçı'nın ortadan kaybolması hakkındaki iddiaları ciddiye alıyor. Bu konu hakkında yorum yapabilmek için daha çok bilgiye ihtiyacımız var." dedi.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 21:42
  1. İstanbul
  2. Kanada
  3. Suudi Arabistan
  4. Cemal Kaşıkçı

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