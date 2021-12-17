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Dünya Kanada'dan karar! Tekrar uygulamaya konuldu
Dünya

Kanada'dan karar! Tekrar uygulamaya konuldu

Kanada'da, koronavirüsüle mücadelede hafifletilen önlemlerin bazıları, Omicron ve diğer varyantların etkili olmasıyla yeniden uygulamaya konuldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 21:32:00 -
Kanada'dan karar! Tekrar uygulamaya konuldu

Kanada'da, yeni tip koronavirüsü ile mücadelede hafifletilen önlemlerin bazıları, Omicron ve diğer varyantların etkili olmasıyla yeniden uygulamaya konuldu.

Kanada Federal Sağlık Bakanı Jean-Yves Duclos düzenlediği basın toplantısında, "21 Aralık itibarıyla tüm uzunluklardaki yolculuklar için varış öncesi PCR testi şartı tekrar yürürlükte olacak." dedi.

Duclos, güncellenmiş varış öncesi test şartının 21 Aralık'ta yürürlüğe gireceğini aktararak, uygulamaya 72 saat veya daha kısa yolculuktan sonra Kanada'ya geri dönen tüm yolcuların da dahil olduğunu ifade etti.

Duclos, Kanada havalimanlarına gelen yolcuları test etme kapasitesini de genişlettiklerini ve 30 Kasım'da günde 11 bin olan havalimanı test kapasitesinin, 16 Aralık itibarıyla 20 bin 960'a çıkarıldığını söyledi.

Bakan Duclos, Omicron varyantı nedeniyle daha önce 10 Afrika ülkesine uygulanan seyahat yasağının da bu gece yarısı itibarıyla kaldırılacağını duyurdu.

Kanada, Omicron varyantının baş göstermesinin ardından Güney Afrika, Mozambik, Botsvana, Zimbabve, Lesoto, Eswatini, Namibya, Nijerya, Malavi ve Mısır'dan uçuşları yasaklamıştı.

Kanada Federal Sağlık Bakanı Jean-Yves Duclos da yaptığı açıklamada, Omicron ve diğer varyantların bulaşıcılığını ve durumun ciddiyetini vurgulayarak, Kanada'nın sınır önlemlerini geliştirmeye devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Duclos, "Tekrar söyleyeceğim, şimdi seyahat zamanı değil. Kanadalıların ailelerini veya arkadaşlarını ziyaret etmek veya yurt dışında mola vermek için seyahatlerini ertelemek zorunda kalmalarının ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Seyahatlerini iptal eden birçok Kanadalının da farkındayız. Yurt dışında mahsur kalmanızı veya hasta olmanızı istemiyoruz." ifadesini kullandı.

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