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Kanada'dan flaş karar! Hücre hapsi kalkıyor

Kanada hükümeti, ağır suçlu mahkumların tutulduğu hapishanelerde hücre hapsini kaldırıyor.

18 Ekim 2018 Perşembe 23:03
Kanada'dan flaş karar! Hücre hapsi kalkıyor

Kanada hükümetinin ağır suçluların tutulduğu federal hapishanelerde hücre hapsini kaldırmak için çalışmalara başladığı öğrenildi.

Kanada hükümetinin ağır suçluların tutulduğu federal hapishanelerde hücre hapsi uygulamasını sona erdirmek için harekete geçtiği öğrenildi. Hükümetin konu ile alakalı hazırladığı yasa tasarısını açıkladığı kaydedildi.

Yasa tasarısının mahkûmlara ayrı ayrı özel birimler önerdiği ve programlara erişim, insan iletişiminin sağlanması gibi imkânlar sağladığı belirtildi.

Kamu Güvenliği Bakanı Ralph Goodale, yaptığı açıklamada, gerekli durumlarda hücre hapsinin uygulanabileceğini öte yandan önceliklerinin rehabilitasyonu teşvik ederek kalıcı çözümler elde etmek olduğunu ifade etti.
Kanada’da hücre hapsindeki mahkumlar hücrelerinin dışına günde sadece iki saat çıkabiliyor.

 

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 23:03
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