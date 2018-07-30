Kanada'dan Filistin'e 50 milyon dolarlık insani yardım!

Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Marie-Claude Bibeau, İsrail ve Batı Şeria'ya yaptığı resmi ziyaretin ardından yazılı bir açıklamada bulunarak, "Kanada, fakir ve savunmasız Filistinlilerin ihtiyaçlarını ele almaya kararlıdır." değerlendirmesinde bulundu.

EKONOMİ VE İSTİHDAM İÇİN 37,7 MİLYON DOLAR

Kanada'nın iki devletli bir çözüm için gerekli sosyal ve ekonomik koşulların inşa edilmesine destek olmak da dahil bölgenin ihtiyaçlarına karşı duyarlı olduğunu kaydeden Bibeau, Filistin'e yapılan 50 milyon doların üzerindeki yardımın acil insani ihtiyaçlar ve ekonomik büyüme odaklı kullanılacağını açıkladı.

Bakan Bibeau, yardımın özellikle kadınlar ve genç kızlar olmak üzere Batı Şeria ve Gazze'deki en savunmasız grupların insani yardım ihtiyaçlarına cevap vereceğini ifade etti.

Bibeau, yardımın 12.65 milyon dolarlık kısmının gıda, sağlık ve cinsiyete dayalı toplumsal şiddet mağduru olanları desteklemek için, 37.7 milyon dolarlık kısmının ise ekonomik güçlenmeyi, girişimciliği ve istihdamı destekleyecek projelere tahsis edileceğini duyurdu.