0553 313 94 23

Kanada'dan Filistin'e 50 milyon dolarlık insani yardım!

Kuzey Amerika ülkesi Kanada, Batı Şeria ve Gazze'deki savunmasız sivillerin acil insani ihtiyaçları için 50 milyon dolarlık yardımda bulunduğunu açıkladı.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 11:42
Kanada'dan Filistin'e 50 milyon dolarlık insani yardım!

Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Marie-Claude Bibeau, İsrail ve Batı Şeria'ya yaptığı resmi ziyaretin ardından yazılı bir açıklamada bulunarak, "Kanada, fakir ve savunmasız Filistinlilerin ihtiyaçlarını ele almaya kararlıdır." değerlendirmesinde bulundu.

EKONOMİ VE İSTİHDAM İÇİN 37,7 MİLYON DOLAR

Kanada'nın iki devletli bir çözüm için gerekli sosyal ve ekonomik koşulların inşa edilmesine destek olmak da dahil bölgenin ihtiyaçlarına karşı duyarlı olduğunu kaydeden Bibeau, Filistin'e yapılan 50 milyon doların üzerindeki yardımın acil insani ihtiyaçlar ve ekonomik büyüme odaklı kullanılacağını açıkladı.

Bakan Bibeau, yardımın özellikle kadınlar ve genç kızlar olmak üzere Batı Şeria ve Gazze'deki en savunmasız grupların insani yardım ihtiyaçlarına cevap vereceğini ifade etti.

Bibeau, yardımın 12.65 milyon dolarlık kısmının gıda, sağlık ve cinsiyete dayalı toplumsal şiddet mağduru olanları desteklemek için, 37.7 milyon dolarlık kısmının ise ekonomik güçlenmeyi, girişimciliği ve istihdamı destekleyecek projelere tahsis edileceğini duyurdu.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 11:42
  1. Kanada
  2. Filistin
  3. İnsani yardım
  4. 50 milyon dolar
  5. açıklama

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Falezlerden düşen genç yaşamını yitirdi
    1. Falezlerden düşen genç yaşamını yitirdi
    2. Muharrem İnce'den 'olağanüstü..
    3. Hindistan'da çoğunluğu Müslüman 4..
    4. Adanalı hayvanseverler kedi parkı kurdu
    5. Korkunç olay! Polis, meslektaşını..
    6. Bozuk süt nasıl anlaşılır?
    7. Bedelli askerlik Erdoğan'ın onayına..
    8. MÜSİAD'dan faiz açıklaması! 'Doğru..
    9. Flaş! Trabzonspor 2 transferi KAP'a..
    10. YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve..
    11. Birbirleriyle uzun süre görüşmeyen..
    12. Casus papaz Brunson’un hedefi Kürt..
    13. MEB LGS adrese dayalı tercih sonuçları..
    14. Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu..
    15. “Şart olsun” sözünü kullanmanın hükmü..
    16. Kanada'dan Filistin'e 50 milyon..
    17. CHP’de son dakika kongre imzalar..
    18. Mersin'de silahlı saldırı: 1 kişi..
    19. ADD'nin yeni başkanı Süheyl Batum!
    20. AK Parti yerel seçimlere hazır
    YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve AYT puanı kaç olmalı?
    YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve AYT puanı kaç olmalı?
    Fethullah Gülen nereye gömüldü? Fetullah Gülen son dakika öldü
    Fethullah Gülen nereye gömüldü? Fetullah Gülen son dakika öldü
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    YKS TYT 2018 sınav soruları için yorumlar nasıldı?
    YKS TYT 2018 sınav soruları için yorumlar nasıldı?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?