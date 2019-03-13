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Kanada'dan "Boeing 737 Max" kararı

13 Mart 2019 Çarşamba 19:32
Kanada'dan "Boeing 737 Max" kararı

TORONTO (AA) - Kanada, ülkedeki toplam 41 Boeing 737-8 Max tipi uçağın uçuşlarının ikinci bir karara kadar durdurulduğunu açıkladı.

Kanada Federal Ulaştırma Bakanı Marc Garneau, yaptığı açıklamada, ülkedeki üç ayrı havayolu şirketinin elinde bulunan 41 Boeing 737-8 Max tipi uçağın uçuşunun yasaklandığını söyledi.

Bakan Garneau ayrıca, Kanada hava sahasının da bu tip uçakların uçuşlarına kapatıldığını belirterek, "Bu güvenlik uyarısı, Boeing 737 Max 8 ve Boeing 737 Max 9 uçağının hem yerli hem de yabancı herhangi bir havayolu şirketinden ticari yolcu uçuşlarını, Kanada hava sahasına giriş, çıkış veya üstünden uçmalarını engelliyor." ifadesini kullandı.

Kanada’da Air Canada Havayolları’nın 24, Westjet Havayolları’nın 13 ve Sunwing Havayolları’nın 4 Boeing 737 Max 8 veya Boeing 737 Max 9 tipi yolcu uçağı bulunuyor.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 19:32
  1. Boeing Model 737-8 Max
  2. Kanada
  3. Kanada Boeing Max’lerin uçuşunu yasakladı
  4. Kanada Federal Ulaştırma Bakanı Marc Garneau

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