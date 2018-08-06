0553 313 94 23

Kanada'dan Amerika'ya şok! Halk seferber oldu

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı gümrük tarifelerine karşı Kanadalılar seferber oldu. Halk, Amerikan ürünlerine karşı boykot girişimi başlattı.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 21:58
Kanada'dan Amerika'ya şok! Halk seferber oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı gümrük tarifelerine tepki duyan Kanadalı tüketiciler, marketlerde ABD ürünlerine karşı boykot girişimi başlattı.

Ülkedeki süpermarketlere alışveriş için giden ve boykot hareketini destekleyen tüketiciler, önceden hazırladıkları pankartları alışveriş arabalarına takarak girişime destek veriyor.

"ABD YÜZÜMÜZE TOKAT ATMAK İSTEDİ"

Ülke basınına konuşan Alberta eyaletinden Garland Coulson isimli bir Kanada vatandaşı, "Genellikle tadı iyi ve fiyatı düşük olan ürünleri satın alma eğiliminde bir tüketiciyim. Ancak Kanada'nın en yakın ticaret ortağı olan ABD'nin, yüzümüze tokat atmak istemesi, son haftalarda yaptığım alışverişte daha fazla Kanada ürünü almama neden oldu." dedi.

Calgary kentinden diğer bir Kanadalı Tracy Martell de ABD ürünü hazır yiyecekleri artık evinde kendisinin yapacağını ve ABD'ye düşündüğü geziden vazgeçtiğini söyledi.

RAFLARIN YARISI ABD YAPIMI

Raflardaki ürünlerin yarısının ABD yapımı olması kafa karıştırıyor. Öte yandan, Nova Scotia eyaletindeki Dalhousie Üniversitesi'nde gıda dağıtımı ve politikası konusunda profesör olan Sylvain Charlebois,Kanada'nın market raflarındaki yiyeceklerin yaklaşık yüzde 40 ila 60'ının ABD yapımı ürünlerden oluştuğunu ifade etti. Charlebois, ABD ile yakın bağlantılı üretim zincirleri nedeniyle herhangi bir ürünün ne kadarının yerel olarak Kanada'da üretildiğini belirlemenin zor olduğuna dikkati çekerek, boykotun ürünlerde kafa karışıklığına yol açabileceğini dile getirdi.

Kanada'da üretilen meyve ya da sebzeleri yine Kanada'daki tesislerinde işleyip satan birçok markanın ABD merkezli olduğu belirtilirken, atıştırmalık yiyecekler, süt ürünleri, dondurma ve dondurulmuş gıdalar bunların başında geliyor.

Kanada basınına değerlendirmede bulunan toplumsal psikoloji uzmanları da kamuoyunda yeni filizlenen ABD ürünlerine boykot hareketinin giderek daha organize olabileceğini vurguladı.

Uzmanlar, ABD'nin uygulamaya başladığı gümrük tarifelerinin, insanların bütçelerindeki olumsuz etkilerinin daha çok hissedilmeye başlanması ile boykot girişiminin büyüyebileceğini düşünüyor.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 21:58
  1. Amerika Birleşik Devletleri
  2. Donald Trump
  3. Amerika
  4. Kanada
  5. Trump
  6. ABD

YORUM YAZ

  • AhmetAhmet1 sa önce
    Türk halkının da yapması gereken işte bu tüm Amerikan ve İsrail ürünlerini boykot edip bunları hizaya getirmelidir.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

"ABD ordusunun teröristlere ihtiyacı var"
  1. "ABD ordusunun teröristlere ihtiyacı..
  2. Başkan Erdoğan Maduro ile görüştü
  3. "Kemal Sunal filmleri bu ülkeye..
  4. Trump imzayı attı! İran'a yaptırımlar..
  5. Suudi Arabistan'a balistik füze..
  6. Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3..
  7. Sivas'ta dehşet! Tartıştığı komşunu..
  8. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Güney..
  9. Başkan Erbaş; Diyanet TV olarak..
  10. Rus uzmandan ATAK çıkışı: ABD bundan..
  11. Sivas'ta bıçaklı kavga: 1 kişi öldü
  12. Pentagon'dan Münbiç mesajı
  13. Galatasaraylı Vedat'ın hayali gerçek..
  14. Diyarbakır'da poşetlerin içine..
  15. Ekonomik operasyon devam ediyor! Dolar..
  16. Hindistan'da temmuz ayından beri 709..
  17. Malezya’da kuş gribi alarmı!
  18. Pentagon'dan dikkat çeken GPS açıklaması
  19. Phillip Cocu dev maç öncesi meydan okudu
  20. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan İSO..
İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
ABD'nin Türkiye'ye karşı savaşının nedeni belli oldu
ABD'nin Türkiye'ye karşı savaşının nedeni belli oldu
Sosyolog Ümit Meriç'ten, gençlere mesaj: Katolik nikahından boşanın
Sosyolog Ümit Meriç'ten, gençlere mesaj: Katolik nikahından boşanın
ABD'nin en güçlü silahı devre dışı kalacak! İşte güç dengelerini değiştirecek hamle
ABD'nin en güçlü silahı devre dışı kalacak! İşte güç dengelerini değiştirecek hamle

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
‘Erdoğan’ı bitireceğiz’ dediler, kendileri bitti
‘Erdoğan’ı bitireceğiz’ dediler, kendileri bitti
İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama