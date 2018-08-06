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Kanada'dan ABD ürünlerine boykot

ABD Başkanı Trump'ın uygulamaya koyduğu gümrük tarifelerine tepki koyan Kanada halkı, marketlerde bulunan ABD ürünlerine karşı boykot yapmaya karar verdi.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 21:55
Kanada'dan ABD ürünlerine boykot

ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı gümrük tarifelerine tepki duyan Kanadalı tüketiciler, marketlerde ABD ürünlerine karşı boykot girişimi başlattı. 

Ülkedeki süpermarketlere alışveriş için giden ve boykot hareketini destekleyen tüketiciler, önceden hazırladıkları pankartları alışveriş arabalarına takarak girişime destek veriyor.

Ülke basınına konuşan Alberta eyaletinden Garland Coulson isimli bir Kanada vatandaşı, "Genellikle  tadı iyi ve fiyatı düşük olan ürünleri satın alma eğiliminde bir tüketiciyim. Ancak Kanada'nın en yakın ticaret ortağı olan ABD'nin, yüzümüze tokat atmak istemesi, son haftalarda yaptığım alışverişte daha fazla Kanada ürünü almama neden oldu." dedi.

Calgary kentinden diğer bir Kanadalı Tracy Martell de ABD ürünü hazır yiyecekleri artık evinde kendisinin yapacağını ve ABD'ye düşündüğü geziden vazgeçtiğini söyledi. 

RAFLARDAKİ ÜRÜNLERİN YARISININ ABD YAPIMI OLMASI KAFA KARIŞTIRIYOR

Öte yandan, Nova Scotia eyaletindeki Dalhousie Üniversitesi'nde gıda dağıtımı ve politikası konusunda profesör olan Sylvain Charlebois, Kanada'nın market raflarındaki yiyeceklerin yaklaşık yüzde 40 ila 60'ının ABD yapımı ürünlerden oluştuğunu ifade etti. Charlebois, ABD ile yakın bağlantılı üretim zincirleri nedeniyle herhangi bir ürünün ne kadarının yerel olarak Kanada'da üretildiğini belirlemenin zor olduğuna dikkati çekerek, boykotun ürünlerde kafa karışıklığına yol açabileceğini dile getirdi.

Kanada'da üretilen meyve ya da sebzeleri yine Kanada'daki tesislerinde işleyip satan birçok markanın ABD merkezli olduğu belirtilirken, atıştırmalık yiyecekler, süt ürünleri, dondurma ve dondurulmuş gıdalar bunların başında geliyor.

BOYKOT GİRİŞİMLERİ BÜYÜYEBİLİR

Kanada basınına değerlendirmede bulunan toplumsal psikoloji uzmanları da kamuoyunda yeni filizlenen ABD ürünlerine boykot hareketinin giderek daha organize olabileceğini vurguladı.

Uzmanlar, ABD'nin uygulamaya başladığı gümrük tarifelerinin, insanların bütçelerindeki olumsuz etkilerinin daha çok hissedilmeye başlanması ile boykot girişiminin büyüyebileceğini düşünüyor.

 

 

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 21:55
  1. Kanada
  2. ABD
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