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Kanada'daki tartışmalı yarışı Hamilton kazandı

- Formula 1'de sezonun 7. ayağı Kanada Grand Prix'sini Ferrari sürücüsü Vettel ilk sırada bitirdi ancak aldığı ceza yüzünden Mercedes takımından Hamilton birinci oldu

09 Haziran 2019 Pazar 23:17
Kanada'daki tartışmalı yarışı Hamilton kazandı

ANKARA (AA) - Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 7. yarışı Kanada Grand Prix'sini, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kazandı.

Formula 1'de sezonun yedinci mücadelesi, Montreal kentindeki 4,361 kilometrelik Gilles Villeneuve Pisti'nde 70 tur üzerinden yapıldı.

"Pole pozisyonu"ndan başladığı yarışı lider götüren Ferrari pilotu Sebastian Vettel, 48. turda pist dışına taştı. Vettel, piste dönerken arkasındaki Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton'ın önünü kapattığı gerekçesiyle 5 saniye cezası aldı.

Vettel, bitiş çizgisini ilk sırada geçti ancak cezası nedeniyle 2. sıraya geriledi. Hamilton böylece sezonun 5, kariyerinin 78. birinciliğine ulaştı. Bir diğer Ferrari pilotu Charles Leclerc ise 3. oldu.

Yarış sonunda Vettel, aracını podyumdaki yerine park etmedi ve kokpitten çıkarak ilk 3'e giremeyen otomobillerin bulunduğu alana kadar itti.

Tören alanına Mercedes takımının pitinden geçerek gelen Vettel, Hamilton'ın aracının önündeki 1 numaralı tabelayı 2 numaralı tabelayla değiştirdi.

Bu sonuçla puanını 162'ye çıkaran Hamilton, pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Büyük Britanyalı sürücüyü, 133 puanla takım arkadaşı Valtteri Bottas ve 100 puanla Vettel takip etti.

Sezonun 8. yarışı Fransa Grand Prix'si, 23 Haziran'da yapılacak.

Yarışta puan alan sürücüler ile pilotlar ve takımlar klasmanı şöyle:


- İlk 10

1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Sebastian Vettel (Ferrari)

3. Charles Leclerc (Ferrari)

4. Valtteri Bottas (Mercedes)

5. Max Verstappen (Red Bull-Honda)

6. Daniel Ricciardo (Renault)

7. Nico Hulkenberg (Renault)

8. Pierre Gasly (Red Bull-Honda)

9. Lance Stroll (Racing Point-Mercedes)

10. Daniil Kvyat (Toro Rosso-Honda)


- Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 162 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 133

3. Sebastian Vettel (Almanya): 100

4. Max Verstappen (Hollanda): 88

5. Charles Leclerc (Monaco): 72


- Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 295 puan

2. Ferrari: 172

3. Red Bull: 124

4. McLaren: 30

5. Renault: 28

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 23:17
  1. Formula 1
  2. Kanada
  3. Lewis Hamilton
  4. otomobil sporları
  5. Sebastian Vettel

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