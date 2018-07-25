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Kanada'daki saldırıyı DAEŞ üstlendi!

Kanada'nın en büyük şehri Toronto’da 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı, terör örgütü DAEŞ üstlendi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 12:26
Kanada'daki saldırıyı DAEŞ üstlendi!

Katil sürüsü DAEŞ, şimdi de Kanada'nın en büyük şehri Toronto'da ortaya çıktı. Terör örgütüne bağlı yayın organı Amak haber ajansı, hafta başındaki saldırıyı DAEŞ'in üstlendiğini duyurdu.

Pazar gecesi Kanada'nın Toronto kentindeki silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirmiş, 13 kişi de yaralanmıştı. Saldırgan da ölü ele geçirilmişti.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 12:26
  1. Kanada
  2. terör saldırısı
  3. DAEŞ örgütü

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