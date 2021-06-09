Kanada’da yaşayan o Müslüman aile feryad ediyor: Adalet istiyoruz!

Kanada’nın London/On kentinde 4 ferdini bir terör saldırısında kaybeden Pakistan asıllı Afzaal ailesi, yaptığı açıklamada hükümetten ve siyasetçilerden adalet istedi. Aile ayrıca, bir gencin nasıl olur da bir aileyi bu şekilde vahşice öldürebildiğini de anlamak istediğini bildirdi. “Bu aileyi tanıyan herkes, Afzaal ailesinin olduğu yerde, iyilikten başka bir şey görmemiştir.” açıklamasında bulunan aile, Afzaal ailesinin Müslüman, Kanadalı ve Pakistanlı bir aile olarak toplumda model aile olduğunu ifade etti.

Trudeau: Yalnız değilsiniz

Bu arada Kanada Başbakanı Justin Trudeau da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Afzaal ailesini, ailenin saldırıdan kurtulan oğlunu tanıyan herkese, Londra ve tüm Kanada’daki Müslümanlarla, kendini üzgün hisseden, kızgın olan ya da korkan herkese söylüyorum: Yalnız değilsiniz. Kanadalılar sizinle birlikte yas tutuyor, sizine birlikte yan yana duruyor – bu gece ve her zaman.” ifadelerini kullandı.

Kanada Milli Görüş: İslam düşmanlığı ciddiye alınsın

Kanada İslam Toplumu Millî Görüş (ICMG) Yönetim Kurulu da yaptığı açıklamda Afzaal ailesine baş sağlığı, vefat edenleere de rahmet dilediği bir açıklama yaptı. Açıklamada, Kanadalı siyasetçi ve milletvekillerine, İslam düşmanlığını ve Müslümanlara karşı nefret söylemini ciddiye alma çağrısı yapıldı. Açıklamada, Müslüman topluluğa yönelik saldırıların yasaların öngördüğü en ağır ceza ile cezalandırılmasının temin edilmesi de istendi.