0553 313 94 23

Kanada'da üretilen gıdaların yarıdan fazlası çöpe gidiyor

Second Harvest tarafından yapılan "Önlenebilir Gıda Atıkları Krizi" adlı araştırma, ülke genelinde üretilen gıdaların yüzde 58'inin çöpe gittiğini ve bunun ekonomik değerinin 49 milyar Kanada doları olduğunu ortaya koydu

18 Ocak 2019 Cuma 06:15
Kanada'da üretilen gıdaların yarıdan fazlası çöpe gidiyor

TORONTO (AA) - Kanada genelinde üretilen gıdaların yarıdan fazlasının, tarladan son tüketiciye kadar olan süreçte ya kaybolduğu ya da çöpe gittiği ortaya çıktı.

Merkezi Toronto'da bulunan Second Harvest isimli kuruluş tarafından yapılan "Önlenebilir Gıda Atıkları Krizi" başlıklı araştırmaya göre, Kanada genelinde üretilen 61,2 milyon ton gıdanın 35,5 milyon tonu (yüzde 58'i) israf ediliyor.

Söz konusu 35,5 milyon tonluk israfın ilk aşaması işleme ve üretim sürecinde gerçekleşiyor. Bu aşamada 21 milyar Kanada doları değerindeki 4,82 milyon ton gıda kaybediliyor ya da israf edilerek tüketim zinciri dışında kalıyor. Tüketici düzeyine gelindiğinde de 10 milyar Kanada doları değerinde 2,38 milyon ton yiyecek çöpe gidiyor.

Otel, lokanta ve toplu yemek yenilen yerler ile paketleme, dağıtım ve raf ömrü gibi nedenlerle toplamda yaşanan kaybın değeri ise 49 milyar Kanada doları olarak hesaplandı.

Araştırmada, bu rakamların her Kanadalıyı 5 ay boyunca beslemek için yeterli miktarda gıda anlamına geldiğine dikkat çekildi. Gıda ürünlerinde yaşanan bu kaybın, Kanada'da yıllık maliyetinin hane başına 1,766 dolar olduğu da kaydedildi.

- Çevreye verdiği zarar da yüksek

Bu kadar yüksek rakamlarda yiyeceğin çöpe gitmesinin çevresel etkileri de beraberinde getirmesi, araştırmanın bir başka boyutunu oluşturdu.

Kanada'da her yıl çöpe atılan gıda ürünleri 56,6 milyon ton karbondioksit eş değeri emisyon üretiyor. Araştırmada, atık depolama alanlarındaki yiyeceklerin de çevreye, karbondioksitten 25 kat daha fazla zarar veren metan gazı oluşturduğu belirtiliyor.

Gıda ürünlerinde yaşanan israfın, ilk kez bu denli farklı boyutlarla ele alındığına işaret edilen araştırmada, çöpe gittiği belirtilen yıllık 35,5 milyon tonluk yiyeceğin yüzde 32’sine denk gelen 11,2 milyon tonluk kısmının da kurtarılabilir olduğu bilgisi paylaşıldı. Bu rakamın, ülke genelindeki az gelirli ailelere gıda olarak geri dönüşümünün sağlanabileceği gibi açlık çeken topluluklara da gönderilebileceği ifade edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 06:15
  1. Kanada
  2. Kanada’da üretilen gıdaların yarıdan fazlası çöpe gidiyor
  3. Kanada'da gıda israfı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'den kritik anlaşma! İmzalar atıldı
    1. Türkiye'den kritik anlaşma! İmzalar..
    2. Sinemada yeni dönem! Meclis'ten geçti
    3. Son gün uyarısından sonra yeni..
    4. 100 yaşındaki annesini öldüren 75..
    5. Kanada'da üretilen gıdaların yarıdan..
    6. Ve kabul edildi... Yıllık asgari..
    7. Bogota'da bombalı saldırı: En az 10..
    8. Peş peşe itiraf etti... 3 ayrı cinayet!
    9. Dizi ve sinemanın desteklenmesi..
    10. Kan donduran görüntüler: Çocuklarını..
    11. Trump, ABD heyetinin Davos seyahatini..
    12. - Milli kültürün uluslararası..
    13. Orta Amerikalı göçmenlerden bazıları..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 üniversiteye..
    15. THY'nin Ankara-Tiflis direkt uçuşları..
    16. Atama kararları Resmi Gazete'de
    17. Dizi ve sinemanın desteklenmesi..
    18. Ekonomi alanında destek teklifi Genel..
    19. ABD öncülüğündeki koalisyon..
    20. Beşiktaş ile Kayserispor arasında..
    Bugün son gün! Saat 17.00'ye kadar yaptırmazlarsa...
    Bugün son gün! Saat 17.00'ye kadar yaptırmazlarsa...
    FETÖ'nün imamı Kemal Batmaz "Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi
    FETÖ'nün imamı Kemal Batmaz "Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi
    FETO'nun önünde şiir okuyan ağlak solcudan 'darbe' iddiası
    FETO'nun önünde şiir okuyan ağlak solcudan 'darbe' iddiası
    Prof. 'Dünyada gıda krizi yaşanacak' dedi ve uyardı: Geleceğin kavgası orada çıkacak
    Prof. 'Dünyada gıda krizi yaşanacak' dedi ve uyardı: Geleceğin kavgası orada çıkacak
    Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak
    Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak

    Günün Karikatürü

    18 Ocak 2019
    Tehlikeli provokasyon! Cami önünde...
    Tehlikeli provokasyon! Cami önünde...
    AK Partili isimden flaş sözler! "Melih Gökçek istifa etti, AK Parti rahatladı"
    AK Partili isimden flaş sözler! "Melih Gökçek istifa etti, AK Parti rahatladı"