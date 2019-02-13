0553 313 94 23

Kanada'da siyasi kriz

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun, bir şirket hakkındaki rüşvet soruşturmasına müdahale ettiği iddiasıyla Adalet Bakanlığından alıp, Gazilerle İlişkiler Bakanlığına atadığı Jody Wilson-Raybould, tansiyonun artması üzerine bu görevinden istifa etti

13 Şubat 2019 Çarşamba 20:55
Kanada'da siyasi kriz

TORONTO (AA) - Kanada'da Justin Trudeau hükümeti, bir şirket hakkındaki rüşvet iddialarının soruşturulması nedeniyle sıkıntılı günler yaşıyor.

Kanada Adalet Bakanı iken ülkenin uluslararası alanda da faaliyet gösteren dev taahhüt firmalarından SNC-Lavalin hakkında açılan rüşvet soruşturmasına müdahale ettiği eleştirileri üzerine Başbakan Trudeau tarafından görevi değiştirilen Jody Wilson-Raybould, tansiyonun artması üzerine, getirildiği Gazilerle İlişkiler Bakanlığından istifa etti.

Wilson-Raybould, yaptığı açıklamada, kanunlara aykırı hiçbir eylemi olmadığını kaydetti.

İstifa üzerine açıklama yapan Başbakan Trudeau, "Kendisi ile böyle konuşmamıştık. İstifası sürpriz oldu ve beni hayal kırıklığına uğrattı." dedi. Trudeau, eski Bakan Wilson-Raybould'un söylenenlerin aksine, kanun sınırları içerisinde hareket ettiğini ancak şirket hakkında devam eden dava nedeniyle daha fazla yorum yapmayacağını ifade etti.

- Muhalefet aşırı tepkili

Bu arada, ana muhalefetteki Muhafazakar Partinin Lideri Andrew Scheer, Jody Wilson-Raybould'un istifasının, "kargaşa içerisindeki bir hükümetin işareti" olduğunu söyledi. Başbakan Trudeau'yu, son seçimler öncesi verdiği sözlerden dönmek ve Kanada halkına ihanetle suçlayan Scheer, "Başbakan, Jody Wilson-Raybould'u rahatça konuşabilmesi için serbest bırakmalıdır." diye konuştu.

- Federal Parlamento Adalet Komitesi soruşturma açtı

Kanada gündeminin ilk maddesi haline gelen iddialar hakkında Federal Parlamento Adalet Komitesi de soruşturma açılmasına karar verdi. Komite, iddialarla ilgili adı geçenleri dinleyerek bir rapor hazırlayacak.

- Kriz nasıl başladı?

Kanadalı uluslararası taahhüt firmalarından Montreal merkezli SNC-Lavalin şirketi, eski Libya Lideri Muammer Kaddafi ve sonrasında da oğlu Saadi Kaddafi ile olan ilişkileri nedeniyle 2010 yılından bu yana mercek altına alındı. Şirket, son olarak Montreal'de aldığı süper-hastane ve köprü ihalelerinde rüşvet verdiği iddiaları ile soruşturuluyor. 10 milyar dolar yıllık cirosu olan şirkette, son davalar hariç 9 üst düzey yönetici bugüne kadar rüşvet ve usulsüzlük nedeniyle hüküm giydi.

Şirket hakkındaki söylentileri ısrarla gündeme taşıyan Muhafazakar Partinin baskıları sonucu Başbakan Trudeau, 14 Ocak'ta Jody Wilson-Raybould'u Adalet Bakanlığından alarak, Gazilerle İlişkiler Bakanlığına atadı.

Globe and Mail Gazetesi, 7 Şubat'ta, Başbakan Trudeau'nun ofisinin SNC-Lavalin hakkında açılan yolsuzluk kovuşturmasına müdahale etmek için Adalet Bakanı Wilson-Raybould'a baskı yaptığını yazdı.

Aynı gazetenin8 Şubat tarihli haberinde ise bazı hükümet yetkililerinin, SNC-Lavalin'den bazı kişilerin kovuşturmanın rafa kaldırılması da dahil olmak üzere Jody Wilson-Raybould ile görüşmeler yaptığını doğruladığı ifadeleri yer aldı.

Kanada Çıkar Çatışması ve Etik Komisyonu da 11 Şubat günü iddiaları araştırmak üzere soruşturma başlattı. Gazilerle İlişkiler Bakanı Jody Wilson-Raybould, siyasi krize dönüşen gelişmeler üzerine dün hükümetteki görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 20:55
  1. Kanada
  2. Kanada Adalet Bakanı Jody Wilson-Raybould
  3. Kanada Başbakanı Justin Trudeau
  4. Kanada’da siyasi kriz
  5. Kanadalı SNC-Lavalin firması

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaymakamdan dondurucu soğukta esnaf ziyareti
    1. Kaymakamdan dondurucu soğukta esnaf..
    2. Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro..
    3. Demirören Medya Grubu'nda flaş..
    4. Suudi kadınların "büyük biraderi"..
    5. Paris'teki gösteride polisi döven..
    6. HSK açıkladı: Terfi sonuçları ilan..
    7. Şule Yüksel Şenler yoğun bakıma alındı
    8. Panathinaikos-Olympiakos maçı yarıda..
    9. Şişli’de silahlı saldırı: 1’i ağır 2..
    10. Trump'tan Venezuela açıklaması:..
    11. Batman'da PKK'lı teröristlere ait..
    12. Aranan teröristi mahalle bekçileri..
    13. "Afrika kıtası Afrikalılara aittir"
    14. AK Parti’nin Fatih Başkan Adayı Turan:..
    15. Meteorolojiden 3 il için kar yağışı..
    16. Mesut Özil'e kötü haber!
    17. Kuzey Makedonya'da trafik kazası: 13..
    18. ABD'de eski Hava -Kuvvetleri..
    19. Siyonistlerin hedefi olan İlhan..
    20. Obradovic: “30 dakika boyunca çok iyi..
    Tanzim satışları provoke etmeye çalışan İrfan Değirmenci'ye sert tepki! "Defol git!"
    Tanzim satışları provoke etmeye çalışan İrfan Değirmenci'ye sert tepki! "Defol git!"
    Mete Yarar ABD'nin o hamlesini yorumladı
    Mete Yarar ABD'nin o hamlesini yorumladı
    ABD'den Türkiye'ye küstah tehdit!
    ABD'den Türkiye'ye küstah tehdit!
    FETÖ elebaşı Gülen'den Clinton'a mektup: Aldatılıyorsun
    FETÖ elebaşı Gülen'den Clinton'a mektup: Aldatılıyorsun
    CHP, Fatih’te DHKP-C’liye emanet
    CHP, Fatih’te DHKP-C’liye emanet

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    15 Şubat'a kadar bunu yapmayan yandı! 18 bin TL cezası var
    15 Şubat'a kadar bunu yapmayan yandı! 18 bin TL cezası var
    Fatin Dağıstanlı: Patlıcan ellerinde kaldı
    Fatin Dağıstanlı: Patlıcan ellerinde kaldı