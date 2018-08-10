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Kanada'da silahlı saldırı: En az 4 kişi öldü

Kanada'da meydana gelen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

10 Ağustos 2018 Cuma 15:20
Kanada'da silahlı saldırı: En az 4 kişi öldü

Kanada polis yetkilileri, ülkenin doğusunda yer alan New Brunswick eyaletinin Fredericton kentindeki silahlı saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Yetkililer, halkı olayın yaşandığı bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı. Saldırının nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekiplerinin gönderildiği ifade edildi.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 15:20
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