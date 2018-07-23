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Kanada’da silahlı saldırı

Kanada’nın enbüyük şehirlerinden olan Toronto’da kalabalık bir grup üzerine yapılan silahlı saldırıda ölü ve çok sayıda yaralının olduğu açıklandı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 06:21
Kanada’da silahlı saldırı

Münübe Yılmaz

Kanada’nın en büyük ve kalabalık şehirlerinden olan Toronto’da gerçekleşen silahlı saldırıda ölü ve çok sayıda yaralının olduğu açıklandı. Toronto’nun doğu bölgesinde bulunan Danforth ve Logan caddelerinde meydana gelen silahlı saldırıda, kurbanların saldırı esnasında etrafa dağılmaya başladıklarına yer verilirken, pek çok ağır yaralının da hasteneye kaldırıldığı dile getirildi.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 06:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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