Kanada'da sıcak kabus! 54 kişi öldü
Kuzey Amerika ülkesi Kanada’da aşırı sıcaklar sebebiyle 54 kişinin öldüğü açıklandı.08 Temmuz 2018 Pazar 09:45
Kanada’da aşırı sıcaklar 54 kişinin ölümüne sebep oldu. Bakanlık Sözcüsü Noémie Vanheuverzwijn, "Hava durumu göz önüne alındığında, önümüzdeki saatlerde normale dönmeyi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Sıcak hava dalgasında sevdiği birini kaybeden Quebec halkını yakından destekliyorum, kendinize ve ailenize dikkat edin" ifadelerini kullanmıştı.
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