0553 313 94 23

Kanada'da peşe peş 4 şiddetli deprem!

Kanada'nın British Columbia bölgesinde önce 6.7 dakikalar sonra ise 7.0, 6.5 ve 4.9 büyüklüğündeki depremler meydana geldi.

22 Ekim 2018 Pazartesi 10:22
Kanada'da peşe peş 4 şiddetli deprem!

Kanada’nın British Columbia bölgesinde peş peşe 4 şiddetli deprem meydana geldi. Depremlerin Port Hardy’nin güneybatısında 190 kilometre uzağında ve 33 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı.

Haber7'nin haberine göre, yetkililer tsunami uyarısı yapmazken, depremlerin ardından incelemelerin devam ettiği açıklandı.

 Şu ana kadar ölü ve yaralı olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 10:22
  1. kanada
  2. deprem
  3. Port Hardy

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyanet 2018 personel alım başvuruları
    1. Diyanet 2018 personel alım başvuruları
    2. Tek isteği askere gitmekti! 110..
    3. Kanada'da peşe peş 4 şiddetli deprem!
    4. Kodlama seferberliğinin yeni durağı:..
    5. Merakla bekleniyordu! ATAK Kralın..
    6. 3. havalimanı personel alımı 3...
    7. Çeyrek altın bugün ne kadar?
    8. Yerliye teveccüh artıyor! Yabancı..
    9. Kral Selman'dan Kaşıkçı ailesine..
    10. CHP ve İyi Parti Ankara için anlaştı!
    11. Bakan Soylu müjdeyi verdi! Bin 1170..
    12. KPSS önlisans sınavı ne zaman?
    13. BES’in büyüklüğü 86 milyar lira
    14. 50 bin taşeron işçiye kadro yolu açıldı
    15. Eximbank’tan şirketlere kur riski..
    16. Kanada'dan Suudi Arabistan'a rest!
    17. Türkiye milli lokomotifle dünyada..
    18. MASKO yapıyor, dünya kullanıyor! Terzi..
    19. Son 1 haftada 18 terörist öldürüldü
    20. Motorinde 25 kuruş indirim!
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur

    Günün Karikatürü

    21 Ekim 2018
    Nevşin Mengü yine kendinden geçti! Bu kez çok terbiyesizleşti!
    Nevşin Mengü yine kendinden geçti! Bu kez çok terbiyesizleşti!
    Suudi Arabistan'dan yeni açıklama! Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?
    Suudi Arabistan'dan yeni açıklama! Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?