Kanada'da peşe peş 4 şiddetli deprem!

Kanada’nın British Columbia bölgesinde peş peşe 4 şiddetli deprem meydana geldi. Depremlerin Port Hardy’nin güneybatısında 190 kilometre uzağında ve 33 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı.

Haber7'nin haberine göre, yetkililer tsunami uyarısı yapmazken, depremlerin ardından incelemelerin devam ettiği açıklandı.

Şu ana kadar ölü ve yaralı olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı.