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Kanada'da Mısırlı bakandan muhaliflere ölüm tehdidi

Toplantıdaki konuşması sosyal medyaya yansıyan Mısır Göçmenlik Bakanı Nabila Makram, rejim muhaliflerini doğrayarak öldürmekle tehdit etti- "Mısırlı Kanadalılar Demokrasi Koalisyonu" isimli grup, konuşması sırasında elini boynuna götürerek kesme işareti yapan Makram hakkında şikayetçi oldu- Koalisyon Başkanı Ahmed Abdelkader:- "Yurt dışındaki Mısırlıları bu şekilde tehdit eden rejimin ülke içindeki Mısırlılara neler yaptığını hayal etmeliyiz"- "Kanadalı Mısırlılar olarak, Mısır rejiminin insan hakları ihlallerini, diğer politika ve uygulamalarını açıkça eleştirdiğimiz için kendimizi tehdit altında hissediyoruz"

24 Temmuz 2019 Çarşamba 06:23
Kanada'da Mısırlı bakandan muhaliflere ölüm tehdidi

TORONTO (AA) - Kanada'da temaslarda bulunan Mısır Göçmenlik Bakanı Nabila Makram, Sisi rejimini eleştirenleri doğrayarak öldürmekle tehdit etti.

Makram'ın Toronto kentinde katıldığı toplantıda yaptığı konuşma sosyal medyaya yansıdı.

Katılımcılardan biri tarafından kaydedilen videoda, Makram'ın şu sözleri yer alıyor:

"Bizim sadece bir ülkemiz var, o da Mısır. Mısır, bizi bir araya getiren ve yakınlaştıran şeydir. O, nereye gidersek gidelim kalplerimizde kalacak. Bununla ilgili olumsuz bir söze dayanamayız. Mısır'a karşı konuşan herkes doğranacak."

Makram'ın elini boynuna götürerek kesme işareti yapması üzerine salondakilerden bazıları kısa süreli şaşkınlık yaşadı, bazı katılımcılar ise bakanı alkışladı.

- Şikayet başvurusu yaptılar

Mısır Göçmenlik Bakanı Nabila Makram'ın tehdit içerikli konuşmasının yer aldığı videoyu internet siteleri ve sosyal medya hesaplarına yükleyen "Mısırlı Kanadalılar Demokrasi Koalisyonu" (ECDD) isimli grup, bakan hakkında şikayetçi oldu.

ECCD Başkanı Ahmed Abdelkader, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mısırlı Bakan Makram'ın Kanada topraklarında Kanada vatandaşlarını tehdit etmesinin skandal olduğunu söyledi.

Makram'ın Toronto'da Mısır'daki rejimi eleştirenleri dilimlemek ve doğramakla tehdit ettiğini belirten Abdelkader, şunları kaydetti:

"Yurt dışındaki Mısırlıları bu şekilde tehdit eden rejimin ülke içindeki Mısırlılara neler yaptığını hayal etmeliyiz. Kanadalı Mısırlılar olarak, Mısır rejiminin insan hakları ihlallerini, diğer politika ve uygulamalarını açıkça eleştirdiğimiz için kendimizi tehdit altında hissediyoruz. Artık Kanadalı Mısırlılar, kendilerini güvende hissetmeyecekler. İnsan haklarının sistematik olarak ihlal edildiğini bildiğimiz bir rejimin bakanı, Kanada'ya gelip Kanadalıları Kanada topraklarında tehdit ediyor.

Biz Kanada vatandaşı Mısırlılar olarak kendisini ve Mısır rejimini polise raporlarımızla şikayet ettik. Kanada makamları, Suudi rejiminin gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya yaptıklarını hesaba katarak, Mısırlı Bakan Makram'ın hükümet tehdidini ve tehditte kullandığı kesme hareketini ciddiye almak zorundadır."

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 06:23
  1. ECCD (Egyptian Canadian Coalition for Democracy- Demokrasi İçin Mısırlı Kanadalılar Koalisyonu)
  2. Egyptian Canadian Coalition for Democracy (ECCD) Başkanı Ahmed Abdelkader
  3. Kanada
  4. Mısır Göçmenlik Bakanı Nabila Makram
  5. Sisi'nin bakanı Kanada'da Mısırlı muhalifleri ‘doğramakla’ tehdit etti

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