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Korona Virüs Kanada’da koronavirüs vaka sayısı 2 milyonu aştı
Korona Virüs

Kanada’da koronavirüs vaka sayısı 2 milyonu aştı

Kanada'da koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 28 bin 393’e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-12-28 00:54:00 -
Kanada’da koronavirüs vaka sayısı 2 milyonu aştı

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı ve Halk Sağlığı Ajansı verilerine göre, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 28 bin 393'e ulaştı, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 30 bin 180 oldu.

Kanada'da ilk kez 29 Kasım 2021'de kaydedilen Kovid-19'un Omicron varyantında ise günlük 503 ile toplamda 8 bin 549 vakaya ulaştı. Resmi verilere göre ülke nüfusunun yüzde 76,77'sine iki doz aşı uygulandı.

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