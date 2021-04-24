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Avrupa Kanada’da korona önlemleri altında mobil iftar
Avrupa

Kanada’da korona önlemleri altında mobil iftar

Kanada’nın Hamilton kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapalı olan cami ve mescitlerde, ramazan ayı için alternatif etkinlikler düzenleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-24 13:50:00 -
Kanada’da korona önlemleri altında mobil iftar

Ülke genelinde her yıl ramazan boyunca camilerde verilen iftar ve sahur yemeklerinin Kovid-19 önlemleri nedeniyle bu yıl yapılamaması nedeniyle, birçok cami ve mescitte mobil iftar uygulaması gerçekleştiriliyor. Bazı camilerde ramazan ayında okunan mukabeleler ile imamların vaazları sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanırken, bazı imamlar da çocuklar için çevrimiçi oyun uygulamaları ile dini bilgiler öğretiyor.

Müslümanlara ait Seeds of Leadership isimli gençlik organizasyonu da ramazan ayının ilk cuması başlattığı ve ramazan boyunca her hafta cuma günü tekrarlanacak mobil iftar uygulamasının ikincisini gerçekleştirdi. Organizasyonun Başkanı Chihab Kaab , Müslüman gençleri yarınların liderleri olarak hazırlama gayretinde olduklarını belirterek, “Bu organizasyondaki gayret de onlara ait.’’ dedi.

Organizasyon Koordinatörü Yasmen Zaghloul da ramazan boyunca her cuma günü 500 olmak üzere toplam 2 bin iftar yemeği dağıtacaklarını söyledi. Zaghloul, “İftar ikramımızı Müslüman olan olmayan herkese yapıyoruz. Amacımız, bu mübarek ayda, Müslümanlar olarak Kanada toplumu ile güzelliklerimizi paylaşmak.’’ diye konuştu.

“Bu Ramazan ayını buruk yaşıyoruz’

Öte yandan etkinliğin gerçekleştirildiği Hamilton Merkez Camisi Başkan Yardımcısı Abdullah Abdi de şunları kaydetti: “Yıllarca her ramazan camilerimizde iftar hatta sahur yemeklerimiz olurdu. Kovid-19 nedeniyle tüm ibadet merkezleri kapatıldı. Bu ramazan ayını bu yüzden buruk yaşıyoruz. Bu camide her yıl ramazan ayı boyunca her gün 400 ila 500 kişiye iftar ve en az 50 kişiye de sahur yemeği ikram ediyorduk. Düğünlerimiz, nikahlarımız, taziyelerimiz ve herkese açık eğitim çalışmalarımız aynı Peygamberimizin zamanında olduğu gibi hep camilerimizde oluyordu. Camiler bizim her şeyimiz ama Kovid-19 nedeniyle kapanınca farklı etkinlikler düzenlemek durumunda kaldık.’’

 

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