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Kanada’da insansız otobüs görücüye çıktı

Kanada’nın Vancouver şehrinde hızı en fazla 40 kilometreye ulaşabilen insansız otobüs görücüye çıktı.

05 Mart 2019 Salı 15:18
Kanada’da insansız otobüs görücüye çıktı

Kanada’nın Vancouver şehrinde hızı en fazla 40 kilometreye ulaşabilen insansız otobüs görücüye çıktı.


Kanada’nın Vancouver şehrinde hızı en fazla 40 kilometreye ulaşabilen insansız otobüste radar sensörü, kamera ve GPS donanımları bulunuyor. Üzerindeki radarlar sayesinde yayalara ve nesnelere çarpmadan ilerleyen insansız otobüs yazılımlarla önceden belirlenen duraklarda durup belirlenen güzergahlar arasında ilerliyor. Ayrıca tekerlekli sandalye ve bebek arabalarının rahatlıkla çıkabilmesi için araçta bazı sistemler bulunuyor. Motorlu taşıtların olmadığı özel olarak tasarlanmış hat üzerinde ilerleyen insansız otobüs, maksimum 12 yolcuya hizmet verebiliyor.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 15:18
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