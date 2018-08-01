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Kanada'da göçmenlere DNA testi!

Kanada'nın kökeni tartışmalı göçmenlerin milliyetlerini belirmek için DNA ve ticari soy ağacı sitelerinden faydalandığı bildirildi.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 13:12
Kanada'da göçmenlere DNA testi!

BBC'nin haberine göre, Kanada Sınır Hizmetleri Dairesi (CBSA), göçmenlerin milliyetlerinin tespitinde "diğer soruşturma yolları tıkandığında" DNA testinin kullanıldığını doğruladı.

Daire, bu tekniklerin ne sıklıkta kullanıldığı konusunda ise bilgi vermedi.

CBSA'nın Sözcüsü Jayden Robertson, bilgilerini DNA testi yapan sitelere vermeden önce göçmenlerin rızasının alındığını ifade etti.

Göçmen avukatlarından Subodh Bharati ise DNA örneklerinin ne derece gizlilikle toplandığı ve korunduğu konusunda endişeleri bulunduğunu söyledi.

Kanada hükümetinin aslen Nijeryalı olduğu kanıtlamaya çalıştığı Liberyalı bir göçmeni temsil eden Bharati, "CBSA gibi sınır hizmeti veren kuruluşların, Familytreedna.com ve Ancestry.com gibi sitelerden DNA sonuçları alabilmesinin kamu yararını ilgilendiren bir mesele olduğu kanısındayım. Açıkça mahremiyet kaygıları söz konusu." ifadesini kullandı.

Bharati'nin 1996'da Liberya'dan gelen mülteci statüsünde daimi oturum izni verilen müvekkili Franklin Godwin'in, bundan iki yıl sonra uyuşturucu satıcılığından 7 yıl hapse mahkum edildiği, daimi oturum izninin geri alındığı ve Liberya'ya sınır dışı edilmesine karar verildiği belirtildi.

Kanadalı göçmen yetkilileriyle 2003 yılında Liberya'ya giden, ancak sadece Washington'daki büyükelçiliğin yasal seyahat belgesi verebileceğini söyleyen Liberyalı yetkililer tarafından ülkeye alınmayan Godwin, Kanada'ya geri getirildi, 2005'de yeniden sınır dışı edilmeye çalışıldı.

Godwin'in davası 2017'de garip bir hal aldı. Kanada hükümetinin DNA testinin yanı sıra diğer ülkelerde gözden düşmüş İsveçli bir şirketin dil bilimi raporuna dayanarak Godwin'in Liberya değil Nijerya vatandaşı olduğunu savunduğu bildirildi.

 

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 13:12
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