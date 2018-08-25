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Kanada'da eski papaza şok!

Kanada'nın London kentinde eski bir papaz, taciz ettiği bir kişinin açtığı dava sonucu 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 21:36
Kanada'da eski papaza şok!

Kanada’da eski bir papaz, görev yıllarında taciz ettiği bir kişinin açtığı davada suçlu bulunarak 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 

Kanada’nın London kentinde yaşayan eski papaz David Norton (72), 1990’lı yıllarda cinsel tacizde bulunduğu ismi açıklanmayan bir kişinin açtığı davada hakim karşısına çıktı. Davaya bakan Hakim Lynne Leitch, Norton’un işlediği suçtan pişmanlık duyduğunu açıklamaması, kurbandan özür ve af dilememesi üzerine eski papazı 4 yıl hapisle cezalandırdı. Hakim Lynne Leitch ayrıca, eski papaz Norton’a "ömürboyu kız torununu görmeme’’ cezası da verdi. 

Öte yandan Toronto’nun ünlü Katolik eğitim kurumlarından Bishop Allen Academy’nin eski İngilizce öğretmeni Gerry McGilly de üç eski öğrencisinin açtığı cinsel istismar davasında 33 ay hapis cezasına çarptırıldı.

McGilly, kelepçelerle mahkeme salonundan çıkmadan önce mağdur öğrencilerinden özür dileyerek, "Bu tür davranışları hak etmediniz, üzgünüm. Çok saçma ve ahlaksız seçimler yaptım.” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 21:36
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